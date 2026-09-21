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POLÍTICA

Rodoviários de Salvador suspendem paralisação prevista para esta terça-feira (22)

Ato seria realizado em defesa da votação da PEC que prevê o fim da escala 6x1

Luan Julião
Por
Protesto seria realizado pela votação da PEC 221/2019, que prevê o fim da escala 6x1
Protesto seria realizado pela votação da PEC 221/2019, que prevê o fim da escala 6x1 - Foto: Rafaela Araújo/Ag. A Tarde
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Os rodoviários de Salvador não vão paralisar as atividades nesta terça-feira, 22, data em que estavam previstos protestos nacionais pela votação da PEC 221/2019, que trata do fim da escala 6x1.

A suspensão dos atos foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário Urbano de Passageiros de Salvador (SINTTRUS), que acompanha a decisão da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL). A entidade nacional decidiu interromper as manifestações diante do avanço das conversas com o Senado Federal.

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O principal ponto considerado para a suspensão é o compromisso de que a proposta seja levada ao Plenário do Senado para votação em breve. Com a mudança no cenário, os protestos previstos para esta terça-feira foram retirados da programação da categoria.

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Mobilização não é encerrada

A suspensão da paralisação, no entanto, não significa o fim da mobilização dos rodoviários em torno da PEC.

O SINTTRUS informou que permanecerá em estado de alerta durante a tramitação da proposta e acompanhará os próximos passos no Senado. A categoria também deverá observar se o compromisso de levar a PEC à votação será efetivamente cumprido.

Caso isso não aconteça, o sindicato afirma que poderá voltar a participar de mobilizações nacionais organizadas pela CNTTL em defesa do fim da escala 6x1.

Por enquanto, portanto, a orientação é de que os rodoviários de Salvador não realizem a paralisação que estava prevista para esta terça-feira, 22.

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Tags

escala 6x1 Mobilizações Sindicais PEC 221/2019 rodoviários Salvador transporte público

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