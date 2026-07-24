Rui acusa família Bolsonaro de traição após sanção do tarifaço dos EUA

O ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado pelo PT da Bahia, Rui Costa, acusou a família Bolsonaro de traição após o tarifaço de 12,5% sobre os produtos brasileiros, sancionado pelos Estados Unidos (EUA).

Rui classificou como uma “traição ao país” a atuação da família Bolsonaro em defesa de medidas que, segundo ele, prejudicam a economia brasileira e disse nunca ter visto um grupo político agir contra os interesses do próprio país para obter vantagens eleitorais.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Foi lá para os Estados Unidos pedir para o Trump punir o Brasil. Colocar tarifas significa o quê? Que o Brasil vai exportar menos para os Estados Unidos. Exportar menos para os Estados Unidos significa o quê? Que vai produzir menos, que vai empregar menos. Eu nunca vi na minha vida um candidato a presidente pedir a outro país que castigue seu povo, castigue seu país para tentar ganhar a eleição”, afirmou Rui Costa, nesta sexta-feira, 24, em entrevista à Rádio Líder FM, de Camaçari.

A família Bolsonaro é acusada de incentivar a taxação dos EUA aos Brasil, após as visitas de Flávio Bolsonaro (PL) ao presidente Donald Trump (Republicanos) durante as negociação entre os países, e pelas falas do senador atribuindo a taxação ao presidente Lula (PT).

Na avaliação de Rui, a atitude representa uma ruptura com qualquer compromisso de defesa dos interesses nacionais.

“Isso é que nem Judas fez com Cristo. Isso é traição ao país, traição à nação. Se não fosse um país que hoje é movido muito pelo ódio, um candidato desse era para estar com 2%, 1% [nas pesquisas de intenção de voto]”, afirmou.