POLÍTICA
Rui acusa família Bolsonaro de traição após sanção do tarifaço dos EUA
De acordo com o ex-ministro da Casa Civil, as ações refletem em vantagens eleitorais
O ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado pelo PT da Bahia, Rui Costa, acusou a família Bolsonaro de traição após o tarifaço de 12,5% sobre os produtos brasileiros, sancionado pelos Estados Unidos (EUA).
Rui classificou como uma “traição ao país” a atuação da família Bolsonaro em defesa de medidas que, segundo ele, prejudicam a economia brasileira e disse nunca ter visto um grupo político agir contra os interesses do próprio país para obter vantagens eleitorais.
“Foi lá para os Estados Unidos pedir para o Trump punir o Brasil. Colocar tarifas significa o quê? Que o Brasil vai exportar menos para os Estados Unidos. Exportar menos para os Estados Unidos significa o quê? Que vai produzir menos, que vai empregar menos. Eu nunca vi na minha vida um candidato a presidente pedir a outro país que castigue seu povo, castigue seu país para tentar ganhar a eleição”, afirmou Rui Costa, nesta sexta-feira, 24, em entrevista à Rádio Líder FM, de Camaçari.
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A família Bolsonaro é acusada de incentivar a taxação dos EUA aos Brasil, após as visitas de Flávio Bolsonaro (PL) ao presidente Donald Trump (Republicanos) durante as negociação entre os países, e pelas falas do senador atribuindo a taxação ao presidente Lula (PT).
Na avaliação de Rui, a atitude representa uma ruptura com qualquer compromisso de defesa dos interesses nacionais.
“Isso é que nem Judas fez com Cristo. Isso é traição ao país, traição à nação. Se não fosse um país que hoje é movido muito pelo ódio, um candidato desse era para estar com 2%, 1% [nas pesquisas de intenção de voto]”, afirmou.