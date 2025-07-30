Menu
SUBIU O TOM

Rui dispara contra Eduardo e Zambelli: ”Traindo o povo brasileiro”

Ministro criticou bolsonaristas por agirem de "forma traiçoeira” contra o Brasil

Por Redação

30/07/2025 - 11:42 h | Atualizada em 30/07/2025 - 12:17
Rui Costa,.ministro da Casa Civil
Rui Costa,.ministro da Casa Civil -

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, elevou o tom contra os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Carla Zambelli (PL-SP) nesta quarta-feira, 30. Em entrevista à Rádio Portal do Oeste, o ministro disse ainda que “parlamentares eleitos estejam traindo o povo brasileiro”.

“É lamentável e revoltante constatar que representantes eleitos pela população, que deveriam defender os interesses do Brasil, estejam agindo de forma traiçoeira contra a própria nação apenas para tentar escapar das consequências de seus próprios atos”, afirmou, na postagem.

Ainda segundo o ex-governador da Bahia os parlamentares agem de “forma traiçoeira” contra o Brasil para tentar escapar das consequências de seus próprios atos.

“Eduardo Bolsonaro assumiu publicamente que atua para sabotar a missão de senadores brasileiros nos Estados Unidos — uma comitiva formada também, é importante destacar, por parlamentares que fazem oposição ao governo do presidente Lula”, afirmou Costa, em postagem nas redes sociais.

Para o ministro, os dois querem se livrar de punições à custa de sacrifício ao país. “O que essas pessoas buscam é claro: instrumentalizar o Brasil, prejudicar a economia nacional, afetar nossos produtores, empresários e trabalhadores para tentar se livrar das penalidades legais que os aguardam”.

Defesa da soberania

Diante do imbróglio entre o Brasil e os Estados Unidos, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, reafirmou que a soberania brasileira não deve ser colocada na mesa de negociação.

“O Brasil quer negociar, mas a nossa soberania não é moeda de troca. Hoje, durante entrevista, voltei a reforçar que não há justificativa econômica para o anúncio do presidente dos Estados Unidos”, disse Rui em entrevista à rádio Serra Dourada, de Ipirá, nesta terça-feira, 29.

Os países estão enfrentando uma guerra comercial após o chefe da Casa Branca, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras enviadas ao país. A medida entra em vigor na próxima sexta-feira, 1º.

Dentro do Planalto, a palavra de ordem vem sendo ‘negociação’. No entanto, o governo Trump vem mostrando resistência para discutir o tema com o Brasil.

