Rui Costa diz que soberania do Brasil não é moeda de troca com EUA
Ministro da Casa Civil diz que país está disposto a negociar com Trump
Por Gabriela Araújo
Diante do imbróglio entre o Brasil e os Estados Unidos, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, reafirmou que a soberania brasileira não deve ser colocada na mesa de negociação.
“O Brasil quer negociar, mas a nossa soberania não é moeda de troca. Hoje, durante entrevista, voltei a reforçar que não há justificativa econômica para o anúncio do presidente dos Estados Unidos”, disse Rui em entrevista à rádio Serra Dourada, de Ipirá, nesta terça-feira, 29.
Os países estão enfrentando uma guerra comercial após o chefe da Casa Branca, Donald Trump, anunciar uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras enviadas ao país. A medida entra em vigor na próxima sexta-feira, 1º.
Dentro do Planalto, a palavra de ordem vem sendo ‘negociação’. No entanto, o governo Trump vem mostrando resistência para discutir o tema com o Brasil.
Em vista disso, o ministro Rui criticou a forma como o país anunciou a nova taxação e lembrou que os americanos acumulam débitos com o Brasil.
“Os EUA acumularam um superávit de 400 bilhões de dólares nos últimos 15 anos, na relação comercial com o nosso país”, diz outro trecho da publicação de Rui, que complementa:
“Nunca, na história das relações diplomáticas, uma comunicação entre nações foi feita como agora: por meio de uma carta publicada em uma rede social, tratando de temas inegociáveis – incluindo uma intromissão indevida em julgamento conduzido pela Justiça brasileira. Outro assunto citado na carta é um tema que o Brasil está discutindo e irá regulamentar com autonomia: a atuação das chamadas big techs”.
Na publicação, o ministro voltou a enfatizar o desejo de fechar um acordo com Donald Trump, assim como aconteceu a União Europeia. Na segunda-feira, 29, Rui se reuniu com o presidente Lula (PT), em Brasília, para tratar do tema.
“Estamos dispostos a conversar, mas, até agora, os canais permanecem fechados. Uma missão de senadores - inclusive o senador @jaqueswagner, com quem tenho conversado - está nos EUA para tentar negociar, No entanto, a sinalização por lá é de que o assunto está restrito à Casa Branca”, afirmou.
O BRASIL QUER NEGOCIAR, MAS NOSSA SOBERANIA NÃO É MOEDA DE TROCA – Hoje, durante entrevista, voltei a reforçar que não há justificativa econômica para o anúncio do presidente dos Estados Unidos sobre a imposição de tarifas ao Brasil, especialmente considerando que os EUA…— Rui Costa (@costa_rui) July 29, 2025
Senadores nos EUA
Uma comitiva de senadores brasileiros está nos Estados Unidos para tentar negociar as tarifas impostas ao Brasil. Começa na segunda, 28, uma série de reuniões com congressistas norte-americanos e representantes do setor produtivo do país serão realizadas.
Quando começa o tarifaço?
O governo Lula tem buscado, por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), alternativas para que, caso saia do papel, a tarifa não cause grandes impactos ao comércio do Brasil.
Uma das medidas estudadas é a aplicação da Lei da Reciprocidade Comercial, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional. O texto permite que o Brasil adote as seguintes ações:
- Restrição às importações de bens e serviços: O Brasil poderia, por exemplo, impor tarifas ou cotas sobre produtos provenientes do país que aplicou a medida prejudicial.
- Suspensão de concessões comerciais, de investimento e de obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual: Isso significa que acordos anteriores ou proteções a patentes e marcas do país em questão poderiam ser suspensos no Brasil.
- Suspensão de outras obrigações previstas em acordos comerciais: Qualquer outra cláusula de acordos comerciais existentes que o Brasil tenha com o país em questão poderia ser revista ou suspensa.
