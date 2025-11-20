Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Secretário de Jerônimo abre conversas com vereadores de Bruno Reis

Presidente da Câmara de Salvador participou de encontro

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

20/11/2025 - 19:06 h | Atualizada em 20/11/2025 - 20:26
Adolpho Loyola durante encontro com vereadores de Salvador
O secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola (PT), recebeu na sede da pasta, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), nesta quinta-feira, 20, o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), e o também vereador Ricardo Almeida (DC).

Ambos os vereadores fazem parte do arco de apoio do prefeito Bruno Reis (União Brasil) no legislativo. Segundo Loyola, em uma publicação nas redes sociais, o encontro teve como ponto principal a discussão para a estruturação das políticas públicas que garantam "melhorias concretas para a vida da população de Salvador".

"Dialogamos sobre prioridades, investimentos e caminhos para avançarmos em políticas públicas que garantam melhorias concretas para a vida da população de Salvador", pontuou Adolpho Loyola no Instagram.

Parceria institucional

A Prefeitura de Salvador e o governo do Estado estabeleceram uma parceria institucional para a resolução questões essenciais na capital baiana, como a segurança pública.

Ponte Salvador-Itaparica: Loyola explica decisão por assessor para Seponte
Loyola diz o que falta para iniciar venda do Centro de Convenções
"A gente mostra o jeito Jerônimo de governar", diz Loyola
Em evento com Zé Cocá, Loyola diz que Jequié pode ter voos regionais

No início do mês, foi apresentado o Plano de Segurança Pública e Defesa Social, parte do trabalho integrado entre as duas esferas de poder.

“Eu vim trazer a imagem do governo do Estado, acreditando que segurança pública não se faz sozinho. Nós temos uma PEC nacional que busca um sistema nacional, como o SUS, em que Estado, municípios e União se unem para juntar recursos, energia, dados e estratégias”, afirmou o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

x