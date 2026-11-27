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O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) instaurou um inquérito civil para investigar o secretário municipal de Transparência, Controle e Prevenção à Corrupção de Vitória da Conquista, Mateus Novais, por suposta quebra de sigilo de uma denúncia feita contra ele próprio e por medidas de retaliação contra uma servidora efetiva da pasta.

A portaria que converteu o procedimento anterior em inquérito civil foi assinada pelo promotor de Justiça George Elias Gonçalves Pereira, da 8ª Promotoria de Justiça, com registro no sistema no dia 18 de novembro de 2026.

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​Como o caso teria ocorrido

​De acordo com a representação apresentada pela servidora efetiva Maria Aparecida Moraes Rodrigues, lotada na Secretaria Municipal de Transparência, Controle e Prevenção à Corrupção (STPC), ela recebeu de outro servidor um envelope lacrado contendo uma denúncia com pedido expresso de sigilo da fonte e encaminhou o material ao setor competente.

A denúncia apontaria supostas irregularidades atribuídas ao próprio titular da secretaria.

​De acordo com o relato reunido pela Promotoria, após tomar conhecimento do conteúdo do expediente e de quem o havia recebido e encaminhado, Mateus Novais convocou a servidora para uma reunião reservada em 13 de abril de 2026.

Na ocasião, o secretário teria atribuído a ela envolvimento direto na denúncia e, em seguida, determinado seu afastamento do setor, a colocação à disposição do setor de Recursos Humanos e o corte da Gratificação Especial de Atividades Técnicas (GEAT).

​A representação foi registrada em 1º de junho de 2026 e inclui gravação em áudio e transcrição da reunião, além do contracheque da servidora. Em 29 de julho de 2026, a noticiante compareceu à regional do MP-BA, confirmou os fatos e apresentou documentos complementares.

​Fundamentos da investigação

​Na portaria, o Ministério Público aponta que os fatos relatados podem configurar, em tese, ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública — como legalidade, impessoalidade e moralidade —, além de possível desvio de finalidade do poder hierárquico.

​O documento cita normas de proteção ao denunciante e à confidencialidade de informações pessoais, como a Lei nº 13.608/2018 (com alterações da Lei nº 13.964/2019), que resguarda o informante contra retaliações como afastamento de função e corte de benefícios, além das leis nº 13.460/2017 e nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), que tratam da restrição de acesso à identificação do manifestante e da responsabilização por acesso ou divulgação indevidos.

O que se apura e pede

​Com a conversão da notícia de fato em inquérito civil, o promotor determinou providências iniciais para aprofundar a apuração:

​Notificação formal de Mateus Novais para apresentar esclarecimentos por escrito no prazo de 15 dias úteis, com cópia integral da portaria e da representação

​Questionamentos específicos sobre como o secretário soube do teor da denúncia sigilosa e da identidade da servidora, quais fundamentos fáticos e jurídicos motivaram o afastamento e o corte da gratificação, e se houve procedimento administrativodisciplinar regular prévio ou decisão unilateral.

​Advertência de que o não atendimento injustificado à requisição ministerial pode configurar crime previsto no artigo 10 da Lei nº 7.347/1985, e de que eventual silêncio não impedirá o andamento da investigação.

​Publicação de extrato do inquérito civil no Diário Oficial, verificação de eventuais procedimentos semelhantes no sistema do MP-BA e ciência da instauração à servidora por meio de seu advogado.

O que diz a Prefeitura

A Prefeitura de Vitória da Conquista, por meio da Procuradoria Geral do Município (PGM), informa que já recebeu a notificação do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) acerca da instauração de Inquérito Civil envolvendo o secretário municipal de Transparência, Controle e Prevenção à Corrupção, Mateus Novais.

A Procuradoria informa, ainda, que solicitou acesso aos autos do procedimento, com o objetivo de conhecer o teor da denúncia e compreender os fatos que motivaram a instauração do inquérito.

A administração municipal ressalta que é totalmente contrária a qualquer prática irregular cometida por seus agentes públicos, sejam eles comissionados ou efetivos, e reafirma seu compromisso com a transparência, a legalidade e a responsabilidade na gestão pública.