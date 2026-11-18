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O secretário de Mobilidade de Salvador (Semob), Pablo Souza, recebeu uma menção honrosa durante a premiação da categoria Profissional de Destaque na Mobilidade Urbana, do Prêmio Parque da Mobilidade Urbana (PMU 2026). A cerimônia foi realizada nesta quarta-feira, 18, em São Paulo.

Realizado pela Plataforma CSC em parceria com a Urucuia – Inteligência em Mobilidade Urbana, o Prêmio Parque da Mobilidade Urbana reconhece profissionais e iniciativas públicas e privadas que contribuem para uma mobilidade mais sustentável, segura e inclusiva no Brasil.

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Após receber a menção, o gestor ressaltou que a conquista reforça o compromisso de dar continuidade às iniciativas para melhorar a mobilidade de Salvador e enfrentar os desafios históricos da área.

“Esse reconhecimento aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Sabemos que ainda temos muitos desafios e temos trabalhado para entregar à população o transporte público que ela merece. É com esse compromisso que seguimos trabalhando todos os dias”, destacou.

Salvador já foi premiada pela organização

A capital baiana já teve suas iniciativas reconhecidas pelo Prêmio em duas ocasiões. Em 2023, o BRT foi indicado na categoria Iniciativas Públicas em Favor da Mobilidade Sustentável. Já em 2025, a cidade recebeu uma menção honrosa na categoria Iniciativas Públicas que Inovam e Transformam, pelo programa Mulheres no Volante.

Entre as principais ações realizadas na cidade estão os investimentos na modernização do transporte público.

Salvador também recebeu, neste ano, o Sustainable Transport Award, reconhecimento internacional concedido pelo Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). A premiação destaca iniciativas relacionadas à modernização do BRT, à eletrificação da frota, à acessibilidade e à inclusão.

Para o secretário, a conquista representa o reconhecimento de um trabalho construído coletivamente e dos esforços para transformar a mobilidade da capital baiana.

“Recebo esse prêmio com muita alegria, mas, sobretudo, como um reconhecimento ao trabalho de uma grande equipe que está transformando a mobilidade de Salvador. Estamos realizando a maior renovação de frota da história da cidade, ampliando o BRT, investindo em ônibus elétricos e buscando oferecer um transporte mais moderno, confortável e sustentável”, concluiu o secretário.