POLÍTICA
Senador dos EUA pede para Moraes rever prisão domiciliar de Bolsonaro
Shane Jett afirma que ‘essa perseguição política coloca em risco’ a vida do ex-presidente do Brasil
Por Leilane Teixeira
O senador norte-americano Shane Jett enviou uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, solicitando a revisão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, detido desde novembro de 2025.
Na mensagem divulgada em sua conta na plataforma X, Jett afirma que a revisão é necessária “em nome da liberdade individual”, princípio que, segundo ele, está previsto tanto na Constituição do Brasil quanto na dos Estados Unidos.
O parlamentar criticou a decisão de Moraes e declarou que o ministro estaria atuando de forma “seletiva e excessiva” em casos envolvendo determinadas figuras políticas. Para Jett, a postura do magistrado representa um risco à integridade física do ex-presidente.
“Essa perseguição política coloca em risco a vida de Jair Bolsonaro. É inaceitável que o poder judiciário, sob o manto de uma suposta imparcialidade, adote posturas que aparentam perseguição política”, afirmou.
Novamente enviei uma carta ao Ministro Alexandre de Moraes. Copiei aos demais ministros Supremo Tribunal Federal Brasileiro @STF_oficial:— Senator Shane Jett 🇺🇸🇧🇷 (@SenadorJett) January 2, 2026
Em nome da liberdade individual, princípio consagrado tanto na Constituição Brasileira quanto na Americana, reitero a necessidade de revisão… pic.twitter.com/GJ4eJsLSrO
Saúde de Bolsonaro
O senador também argumenta que a negativa à prisão domiciliar desconsidera a condição de saúde e a idade de Bolsonaro, especialmente no período pós-operatório. Ele sustenta que a manutenção do ex-presidente na prisão pode agravar seu estado clínico e provocar danos irreversíveis, além de abalar a credibilidade do Judiciário.
Bolsonaro esteve internado por sete dias em um hospital de Brasília para tratar crises de soluço e realizar a correção de uma hérnia inguinal bilateral. De acordo com boletim médico divulgado na quarta-feira, 31, houve melhora no quadro de soluços.
Ainda segundo a equipe médica, o ex-presidente apresenta esofagite e gastrite, detectadas em endoscopia digestiva alta. Ele segue em tratamento para refluxo gastroesofágico e realiza fisioterapia respiratória, uso de CPAP noturno e medidas preventivas para trombose.
Leia Também:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes