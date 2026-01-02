Senador dos EUA pede para Moraes rever prisão domiciliar de Bolsonaro

Bolsonaro esteve internado por sete dias em um hospital de Brasília - Foto: Sergio Lima | AFP

O senador norte-americano Shane Jett enviou uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, solicitando a revisão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, detido desde novembro de 2025.

Na mensagem divulgada em sua conta na plataforma X, Jett afirma que a revisão é necessária “em nome da liberdade individual”, princípio que, segundo ele, está previsto tanto na Constituição do Brasil quanto na dos Estados Unidos.

O parlamentar criticou a decisão de Moraes e declarou que o ministro estaria atuando de forma “seletiva e excessiva” em casos envolvendo determinadas figuras políticas. Para Jett, a postura do magistrado representa um risco à integridade física do ex-presidente.

“Essa perseguição política coloca em risco a vida de Jair Bolsonaro. É inaceitável que o poder judiciário, sob o manto de uma suposta imparcialidade, adote posturas que aparentam perseguição política”, afirmou.

Saúde de Bolsonaro

O senador também argumenta que a negativa à prisão domiciliar desconsidera a condição de saúde e a idade de Bolsonaro, especialmente no período pós-operatório. Ele sustenta que a manutenção do ex-presidente na prisão pode agravar seu estado clínico e provocar danos irreversíveis, além de abalar a credibilidade do Judiciário.

Bolsonaro esteve internado por sete dias em um hospital de Brasília para tratar crises de soluço e realizar a correção de uma hérnia inguinal bilateral. De acordo com boletim médico divulgado na quarta-feira, 31, houve melhora no quadro de soluços.

Ainda segundo a equipe médica, o ex-presidente apresenta esofagite e gastrite, detectadas em endoscopia digestiva alta. Ele segue em tratamento para refluxo gastroesofágico e realiza fisioterapia respiratória, uso de CPAP noturno e medidas preventivas para trombose.