HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Senador dos EUA pede para Moraes rever prisão domiciliar de Bolsonaro

Shane Jett afirma que ‘essa perseguição política coloca em risco’ a vida do ex-presidente do Brasil

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

02/01/2026 - 22:12 h
Bolsonaro esteve internado por sete dias em um hospital de Brasília
Bolsonaro esteve internado por sete dias em um hospital de Brasília

O senador norte-americano Shane Jett enviou uma carta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, solicitando a revisão do indeferimento do pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, detido desde novembro de 2025.

Na mensagem divulgada em sua conta na plataforma X, Jett afirma que a revisão é necessária “em nome da liberdade individual”, princípio que, segundo ele, está previsto tanto na Constituição do Brasil quanto na dos Estados Unidos.

O parlamentar criticou a decisão de Moraes e declarou que o ministro estaria atuando de forma “seletiva e excessiva” em casos envolvendo determinadas figuras políticas. Para Jett, a postura do magistrado representa um risco à integridade física do ex-presidente.

“Essa perseguição política coloca em risco a vida de Jair Bolsonaro. É inaceitável que o poder judiciário, sob o manto de uma suposta imparcialidade, adote posturas que aparentam perseguição política”, afirmou.

Saúde de Bolsonaro

O senador também argumenta que a negativa à prisão domiciliar desconsidera a condição de saúde e a idade de Bolsonaro, especialmente no período pós-operatório. Ele sustenta que a manutenção do ex-presidente na prisão pode agravar seu estado clínico e provocar danos irreversíveis, além de abalar a credibilidade do Judiciário.

Bolsonaro esteve internado por sete dias em um hospital de Brasília para tratar crises de soluço e realizar a correção de uma hérnia inguinal bilateral. De acordo com boletim médico divulgado na quarta-feira, 31, houve melhora no quadro de soluços.

Ainda segundo a equipe médica, o ex-presidente apresenta esofagite e gastrite, detectadas em endoscopia digestiva alta. Ele segue em tratamento para refluxo gastroesofágico e realiza fisioterapia respiratória, uso de CPAP noturno e medidas preventivas para trombose.

