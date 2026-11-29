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A chamada Lei da Dosimetria pode beneficiar ao menos 455 condenados pelos atos de 8 de janeiro, caso seja considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Atualmente suspensa, a norma altera o cálculo das penas por crimes contra a democracia e pode reduzir o tempo de prisão dos envolvidos.

A Corte começa a analisar a validade da legislação na próxima sexta-feira, 4, em plenário virtual.

Entre os possíveis beneficiados estão pessoas condenadas por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

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Isso porque a lei estabelece que, quando os dois crimes forem cometidos no mesmo contexto, as penas não devem ser somadas. Nesse caso, prevalece a punição prevista para o delito mais grave, o que pode diminuir o tempo total de condenação.

Além disso, a legislação prevê redução de um terço a dois terços da pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito praticados em contexto de multidão, como ocorreu nos ataques de 8 de janeiro.

O benefício, porém, não se aplica a quem financiou os atos ou exerceu papel de liderança.

A lei também modifica as regras para progressão de regime. Com a nova regra, condenados por crimes contra a democracia poderão solicitar a passagem para um regime menos rigoroso após cumprir um sexto da pena.

Bolsonaro também pode ser beneficiado

As mudanças também podem alcançar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Caso o STF valide a lei, o período que ele teria de cumprir em regime fechado poderia cair para cerca de dois anos e quatro meses.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão, a maior pena aplicada no julgamento da trama golpista, e atualmente cumpre prisão domiciliar.

Lei atualmente está suspensa

Promulgada em maio deste ano, a Lei da Dosimetria está com a aplicação suspensa pelo STF há mais de seis meses.

No dia seguinte à aprovação pelo Congresso, as defesas de condenados começaram a pedir a revisão das penas. Paralelamente, partidos políticos e associações acionaram a Corte para questionar a constitucionalidade da norma.

Diante dos questionamentos, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a aplicação da lei até que o Supremo decida sobre a validade da legislação.