JUSTIÇA

STF julga Silvinei Vasques e mais 5 por trama golpista; assista

Segundo a PGR, eles teriam sido responsáveis por articulação para dificultar o voto de eleitores no Nordeste em 2022

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

09/12/2025 - 10:00 h | Atualizada em 09/12/2025 - 10:10
Plenário do STF
Plenário do STF -

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia, nesta terça-feira, 9, ao julgamento do chamado "Núcleo 2" da trama golpista que envolve seis réus. O colegiado é composto pelos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), eles teriam sido responsáveis pela elaboração da “minuta do golpe”, pelo monitoramento e pela proposta de “neutralização” violenta de autoridades, além de articulação dentro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores da Região Nordeste nas eleições de 2022.

Fazem parte deste grupo os seguintes nomes:

  • Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal)
  • Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal)
  • Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor internacional da Presidência da República)
  • Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência)
  • Marília Ferreira de Alencar (delegada e ex-diretora de Inteligência da Polícia Federal)
  • Mário Fernandes (general da reserva do Exército)

Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Datas do julgamento

O presidente do colegiado, ministro Flávio Dino, reservou também sessões nos dias 10 (quarta-feira), 16 e 17 de dezembro para o julgamento.

Hoje e no dia 16, haverá sessões pela manhã — das 9h às 12h — e à tarde — das 14h às 19h. Já nos dias 10 e 17, os julgamentos estão marcados apenas para o turno da manhã, das 9h às 12h.

Condenações

Ao todo, já foram julgados e condenados 24 réus em razão da tentativa de golpe: oito do Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete ex-integrantes do governo; sete do Núcleo 4 e nove do Núcleo 3.

Acompanhe o julgamento do Núcleo 2 da trama golpista clicando no player abaixo:

x