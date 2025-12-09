STF julga Silvinei Vasques e mais 5 por trama golpista; assista

Plenário do STF - Foto: Rosinei Coutinho/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia, nesta terça-feira, 9, ao julgamento do chamado "Núcleo 2" da trama golpista que envolve seis réus. O colegiado é composto pelos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), eles teriam sido responsáveis pela elaboração da “minuta do golpe”, pelo monitoramento e pela proposta de “neutralização” violenta de autoridades, além de articulação dentro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores da Região Nordeste nas eleições de 2022.

Fazem parte deste grupo os seguintes nomes:

Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal)

Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal)

Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor internacional da Presidência da República)

Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência)

Marília Ferreira de Alencar (delegada e ex-diretora de Inteligência da Polícia Federal)

Mário Fernandes (general da reserva do Exército)

Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Datas do julgamento

O presidente do colegiado, ministro Flávio Dino, reservou também sessões nos dias 10 (quarta-feira), 16 e 17 de dezembro para o julgamento.

Hoje e no dia 16, haverá sessões pela manhã — das 9h às 12h — e à tarde — das 14h às 19h. Já nos dias 10 e 17, os julgamentos estão marcados apenas para o turno da manhã, das 9h às 12h.

Condenações

Ao todo, já foram julgados e condenados 24 réus em razão da tentativa de golpe: oito do Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete ex-integrantes do governo; sete do Núcleo 4 e nove do Núcleo 3.

