JUSTIÇA
STF julga Silvinei Vasques e mais 5 por trama golpista; assista
Segundo a PGR, eles teriam sido responsáveis por articulação para dificultar o voto de eleitores no Nordeste em 2022
Por Yuri Abreu
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) inicia, nesta terça-feira, 9, ao julgamento do chamado "Núcleo 2" da trama golpista que envolve seis réus. O colegiado é composto pelos ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin.
De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), eles teriam sido responsáveis pela elaboração da “minuta do golpe”, pelo monitoramento e pela proposta de “neutralização” violenta de autoridades, além de articulação dentro da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para dificultar o voto de eleitores da Região Nordeste nas eleições de 2022.
Fazem parte deste grupo os seguintes nomes:
- Silvinei Vasques (ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal)
- Fernando de Sousa Oliveira (delegado da Polícia Federal)
- Filipe Garcia Martins Pereira (ex-assessor internacional da Presidência da República)
- Marcelo Costa Câmara (coronel da reserva do Exército e ex-assessor da Presidência)
- Marília Ferreira de Alencar (delegada e ex-diretora de Inteligência da Polícia Federal)
- Mário Fernandes (general da reserva do Exército)
Leia Também:
Os réus respondem por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Datas do julgamento
O presidente do colegiado, ministro Flávio Dino, reservou também sessões nos dias 10 (quarta-feira), 16 e 17 de dezembro para o julgamento.
Hoje e no dia 16, haverá sessões pela manhã — das 9h às 12h — e à tarde — das 14h às 19h. Já nos dias 10 e 17, os julgamentos estão marcados apenas para o turno da manhã, das 9h às 12h.
Condenações
Ao todo, já foram julgados e condenados 24 réus em razão da tentativa de golpe: oito do Núcleo 1, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete ex-integrantes do governo; sete do Núcleo 4 e nove do Núcleo 3.
Acompanhe o julgamento do Núcleo 2 da trama golpista clicando no player abaixo:
