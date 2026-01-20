JUSTIÇA
STF torna ré enfermeira que ofendeu ministro Flávio Dino durante voo
Decisão foi referendada pela Primeira Turma da Corte
Por Gabriela Araújo
Maria Shirlei Piontkievicz, enfermeira e servidora do governo do Paraná, acusada de proferir ofensas e insultos ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), dentro de um avião em São Luís, no Maranhão, tornou-se réu sobre o caso nesta terça-feira, 20.
A decisão foi referendada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que aceitou, de forma unânime, a denúncia contra a mulher. O caso foi acatado em dezembro de 2025, e tramitava em sigilo. Na segunda-feira, 19, a medida foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República (PGR).
Entenda o caso: ofensas em pleno voo
Na ocasião, segundo o relato da assessoria do magistrado, a enfermeira teria dito “aos gritos” que a aeronave estava “contaminada” e que “não respeita essa espécie de gente”, em referência a Dino.
“Ressalte-se que a passageira também gritava frases como ‘o Dino está aqui’, apontando para o ministro, em clara tentativa de incitar uma espécie de rebelião a bordo. A mulher somente cessou sua conduta após ser advertida pela aeromoça chefe de cabine”, afirmou a assessoria de Dino por meio de uma nota divulgada à época do caso.
Crimes e penalidades
Maria Shirlei Piontkievicz responderá pelos seguintes crimes:
- injúria;
- incitação ao crime;
- atentado contra a segurança de transporte aéreo.
À época do caso, a enfermeira também tentou avançar na direção do ministro, mas foi contida por um funcionário da empresa de aviação, e um agente da Polícia Federal (PF) a abordou antes da decolagem.
Como votaram os ministros?
Votaram no recebimento da denúncia os ministros, que são membros da turma:
- Alexandre de Moraes;
- Cármen Lúcia;
- Cristiano Zanin.
Flávio Dino, por ser parte no processo, não se manifestou
