Tarcísio reconhece vitória de Lula, prega "unidade da direita" e manda recado a Flávio

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O governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se manifestou pela primeira vez nesta terça-feira, 27, reconhecendo o resultado das eleições entre Lula e Flávio Bolsonaro, que deu vitória ao petista, em tom de unificação da direita no país.

O discurso do governador, que postou vídeo nas redes sociais, surge em meio a fuga de Flávio para os Estados Unidos.

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“Agora é hora de unidade, de uma oposição vigilante, que cobre responsabilidade fiscal, que proponha aquilo que melhora a vida das pessoas e que fiscalize de perto quem governa pelos próximos quatro anos”, disse Tarcísio.

O governador ainda afirmou que a eleição deixou o país dividido e que a eleição demonstrou desejos de mudança manifestados pelos eleitores da direita.

Agradecimento a Flávio

Tarcísio também agradeceu ao senador pela campanha que se encerrou no último domingo, marcada por uma virada de Lula, que foi reeleito presidente da República com 64.256.232 votos, contra 59.826.041 votos de Flávio Bolsonaro.



“Obrigado pelo esforço, pelo entusiasmo, pela esperança. Obrigado Flávio por caminhar com a gente, foi incrível essa caminhada”, disse o governador.