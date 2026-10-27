MISTÉRIO
Flávio Bolsonaro teria entrado a pé na Argentina, diz imprensa local
Candidato derrotado à Presidência da República teria como objetivo chegar aos Estados Unidos
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado na disputa pela Presidência da República, teria entrado a pé na Argentina na noite de segunda-feira, 26, por uma trilha clandestina na região de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.
A informação foi divulgada pelo portal argentino TN. Segundo o veículo, Flávio teria acessado a cidade de Puerto Iguazú, no país vizinho, por uma passagem irregular na fronteira.
Polícia Federal investiga possível saída do país
A Polícia Federal (PF) investiga se Flávio deixou o Brasil com a intenção de seguir para os Estados Unidos em um avião particular. A aeronave citada nas reportagens pertence à empresa argentina Baires Fly e chegou ao aeroporto de Puerto Iguazú nas primeiras horas desta terça-feira, 27, vinda de Buenos Aires.
De acordo com o TN, a empresa solicitou autorização à Alfândega e à Imigração por volta das 0h30 para realizar uma viagem aos Estados Unidos. A tripulação seria formada por dois comandantes e uma comissária de bordo.
O portal informou, porém, que não foi apresentado plano de voo nem lista de passageiros. A intenção de partir de Puerto Iguazú teria sido cancelada, e agentes da Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA) permaneceram na área.
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Imigração argentina diz não haver registro de entrada
A Direção Nacional de Migração da Argentina informou que não há registro da entrada de Flávio Bolsonaro no país. Autoridades migratórias também indicaram que a documentação da aeronave estava regular, mas não havia plano de voo que incluísse integrantes da família Bolsonaro.
Enquanto isso, a Polícia Federal brasileira apura, nos postos de fronteira, se o senador deixou o território nacional.
Passaportes de Flávio Bolsonaro são cancelados pela Polícia Federal
Os passaportes comum e diplomático do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foram cancelados nesta terça-feira, 27, pela Polícia Federal (PF).
Até as 9h54, o congressista não havia apresentado os passaportes às autoridades federais, descumprindo o alinhamento prévio feito com a equipe de defesa.
A expectativa dos advogados era de que o parlamentar, derrotado na disputa presidencial, atendesse à intimação e efetuasse a entrega dos documentos na manhã desta terça-feira, 27, o que não ocorreu até o momento.