Flávio Bolsonaro teria entrado a pé na Argentina, diz imprensa local

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado na disputa pela Presidência da República, teria entrado a pé na Argentina na noite de segunda-feira, 26, por uma trilha clandestina na região de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná.

A informação foi divulgada pelo portal argentino TN. Segundo o veículo, Flávio teria acessado a cidade de Puerto Iguazú, no país vizinho, por uma passagem irregular na fronteira.

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Polícia Federal investiga possível saída do país

A Polícia Federal (PF) investiga se Flávio deixou o Brasil com a intenção de seguir para os Estados Unidos em um avião particular. A aeronave citada nas reportagens pertence à empresa argentina Baires Fly e chegou ao aeroporto de Puerto Iguazú nas primeiras horas desta terça-feira, 27, vinda de Buenos Aires.

De acordo com o TN, a empresa solicitou autorização à Alfândega e à Imigração por volta das 0h30 para realizar uma viagem aos Estados Unidos. A tripulação seria formada por dois comandantes e uma comissária de bordo.

O portal informou, porém, que não foi apresentado plano de voo nem lista de passageiros. A intenção de partir de Puerto Iguazú teria sido cancelada, e agentes da Polícia de Segurança Aeroportuária (PSA) permaneceram na área.

Imigração argentina diz não haver registro de entrada

A Direção Nacional de Migração da Argentina informou que não há registro da entrada de Flávio Bolsonaro no país. Autoridades migratórias também indicaram que a documentação da aeronave estava regular, mas não havia plano de voo que incluísse integrantes da família Bolsonaro.

Enquanto isso, a Polícia Federal brasileira apura, nos postos de fronteira, se o senador deixou o território nacional.

Passaportes de Flávio Bolsonaro são cancelados pela Polícia Federal

Os passaportes comum e diplomático do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) foram cancelados nesta terça-feira, 27, pela Polícia Federal (PF).

Até as 9h54, o congressista não havia apresentado os passaportes às autoridades federais, descumprindo o alinhamento prévio feito com a equipe de defesa.

A expectativa dos advogados era de que o parlamentar, derrotado na disputa presidencial, atendesse à intimação e efetuasse a entrega dos documentos na manhã desta terça-feira, 27, o que não ocorreu até o momento.

