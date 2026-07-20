Três prefeituras da Bahia entram na mira do MP-BA por nepotismo

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Os procedimentos constam na edição desta segunda-feira, 20, do Diário da Justiça e mostram que as apurações estão em diferentes fases, desde a abertura de novas investigações até a análise de inquéritos já em andamento.

Formosa do Rio Preto: 19 investigados

O caso mais avançado é o de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Um Inquérito Civil (nº 191.9.123396/2023) apura a possível prática de nepotismo na administração municipal.

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Segundo o procedimento, 19 pessoas são investigadas por suposta ocupação irregular de cargos públicos.

Entre os nomes citados estão:

Jaqueline da Silva Vargas;

Rafael Alexandre da Silva Junior;

Diego da Silva Souza;

e outros 16 investigados.

O julgamento do caso pelo Conselho Superior do MP-BA estava previsto para a sessão da última quinta-feira, 16, mas foi adiado devido à ausência da relatora, a conselheira Nidalva de Andrade Brito.

Nova investigação em Serra Preta

Em Serra Preta, o Ministério Público iniciou uma nova etapa de apuração.

No último dia 17 de julho, foi distribuída ao Conselho Superior uma Notícia de Fato (nº 596.9.367491/2026) para investigar possível prática de nepotismo na prefeitura.

O procedimento tem como interessados o Município de Serra Preta e Cleison Reis Azevedo e ficará sob a relatoria da conselheira Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp.

Palmeiras também é alvo de apuração

Outro município citado nas publicações é Palmeiras, onde um procedimento preparatório investiga possíveis violações aos princípios da administração pública e eventual prática de nepotismo.

O que diz a lei?

O nepotismo é proibido pela Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF), que impede a nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, para cargos de confiança ou em comissão na administração pública.

Caso a irregularidade seja comprovada, o gestor poderá responder por ato de improbidade administrativa e ficar sujeito às sanções previstas em lei.

A abertura de um procedimento pelo Ministério Público, no entanto, não significa que a irregularidade esteja comprovada. As investigações têm como objetivo reunir informações e verificar se houve violação da legislação.