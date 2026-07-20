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POLÍTICA

Três prefeituras da Bahia entram na mira do MP-BA por nepotismo

Em um dos casos, 19 pessoas são investigadas por possível ocupação irregular de cargos

Ane Catarine
Por
Fachada da prefeitura de Formosa de Rio Preto
Fachada da prefeitura de Formosa de Rio Preto - Foto: Google Street View | Reprodução

Os procedimentos constam na edição desta segunda-feira, 20, do Diário da Justiça e mostram que as apurações estão em diferentes fases, desde a abertura de novas investigações até a análise de inquéritos já em andamento.

  • Formosa do Rio Preto: 19 investigados

O caso mais avançado é o de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. Um Inquérito Civil (nº 191.9.123396/2023) apura a possível prática de nepotismo na administração municipal.

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Segundo o procedimento, 19 pessoas são investigadas por suposta ocupação irregular de cargos públicos.

Entre os nomes citados estão:

  • Jaqueline da Silva Vargas;
  • Rafael Alexandre da Silva Junior;
  • Diego da Silva Souza;
  • e outros 16 investigados.

O julgamento do caso pelo Conselho Superior do MP-BA estava previsto para a sessão da última quinta-feira, 16, mas foi adiado devido à ausência da relatora, a conselheira Nidalva de Andrade Brito.

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Nova investigação em Serra Preta

Em Serra Preta, o Ministério Público iniciou uma nova etapa de apuração.

No último dia 17 de julho, foi distribuída ao Conselho Superior uma Notícia de Fato (nº 596.9.367491/2026) para investigar possível prática de nepotismo na prefeitura.

O procedimento tem como interessados o Município de Serra Preta e Cleison Reis Azevedo e ficará sob a relatoria da conselheira Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp.

Palmeiras também é alvo de apuração

Outro município citado nas publicações é Palmeiras, onde um procedimento preparatório investiga possíveis violações aos princípios da administração pública e eventual prática de nepotismo.

O que diz a lei?

O nepotismo é proibido pela Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF), que impede a nomeação de cônjuges, companheiros ou parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, para cargos de confiança ou em comissão na administração pública.

Caso a irregularidade seja comprovada, o gestor poderá responder por ato de improbidade administrativa e ficar sujeito às sanções previstas em lei.

A abertura de um procedimento pelo Ministério Público, no entanto, não significa que a irregularidade esteja comprovada. As investigações têm como objetivo reunir informações e verificar se houve violação da legislação.

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Tags

Bahia nepotismo Política

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