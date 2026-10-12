TSE não encontra publicações falsas em canal ‘Exército do Lula’

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O relatório técnico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não identificou novas publicações com informações falsas sobre o candidato adversário no canal “Exército do Lula”, no WhatsApp. A análise foi realizada por determinação do presidente da Corte, ministro Nunes Marques.

Mas, a Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do tribunal alertou para o risco de disseminação em massa e linguagem polarizadora de mensagens às vésperas do segundo turno das eleições, marcado para 25 de outubro.

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Entre os fatores apontados estão o alcance potencial das publicações, o volume de encaminhamentos e a existência de orientações coordenadas para mobilizar seguidores e ampliar a circulação dos conteúdos.

O relatório destaca que essa linguagem polarizadora pode estimular uma lógica de confronto no período eleitoral.

Mensagens apagadas dificultam análise

O documento examinou as publicações feitas no canal entre 2 e 11 de outubro. Segundo o relatório, parte das mensagens divulgadas em setembro foi apagada a partir do dia 7, o que dificulta a reconstrução do histórico e a análise do material compartilhado anteriormente.

Coordenado pelo deputado federal eleito André Janones (Rede-MG), o canal reúne mais de 3 milhões de inscritos e divulga áudios, vídeos e orientações para apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O caso chegou ao TSE após a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) alegar que o canal divulgava informações falsas contra o senador, que disputa a Presidência com Lula no segundo turno.