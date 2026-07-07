TV Câmara de Conquista tem servidores recebendo sem canal no ar

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Mesmo ainda em processo de implantação, sem uma data precisa para entrar no ar, a TV Câmara de Vitória da Conquista já conta com profissionais recebendo vencimentos já desde o mês de fevereiro.

Os dados constam no portal de Transparência da Casa Legislativa. Um dos nomes que aparece é o de Vagner Araújo Rosário. Ele aparece como assessor da TV Câmara conquistense e foi admitido no dia 12 de fevereiro. A jornada de trabalho é de 200h por mês e recebe um salário de R$ 2.198,59.

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Vagner, segundo apuração do portal A TARDE, seria ligado ao presidente da Câmara de Vitória da Conquista, Ivan Cordeiro (PL).

O outro nome encontrado foi o de Filipe Alves Faria Cruz. Na emissora, ele assumiu o cargo de gerente. Admitido em 23 de fevereiro, ele tem a mesma carga horária mensal de Vagner Rosário, mas o vencimento é maior: R$ 3.844,60.

Filipe, da mesma forma que o colega, tem histórico dentro da Câmara Municipal de Vitória da Conquista, tendo já atuado como assessor do vereador Luciano Cruz (PCdoB).

Site da Câmara aponta que servidores recebem vencimentos mesmo sem TV estar no ar - Foto: Reprodução/Câmara Municipal de Vitória da Conquista

Cooperação técnica

No início de junho, Câmara Municipal de Vitória da Conquista, por meio do seu presidente, vereador Ivan Cordeiro (PL), assinou um acordo de cooperação técnica voltado ao fortalecimento da Rede Legislativa de Rádio e TV.

A assinatura ocorreu durante o Encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026: de Olho no Futuro, realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Segundo a Câmara, à época, a assinatura do termo representa um avanço para a consolidação da TV Câmara de Vitória da Conquista, projeto que se encontra "em fase avançada de estruturação".

Atualmente, as sessões da Casa podem ser acompanhadas pelo YouTube.

“A assinatura desse acordo e nossa participação neste encontro representam avanços importantes para a implantação da TV Câmara. Estamos acompanhando de perto as novas tecnologias e as melhores práticas de comunicação legislativa para ampliar o acesso da população às atividades do Poder Legislativo Municipal”, afirmou o presidente Ivan Cordeiro, na ocasião.