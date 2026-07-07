Caso de rachadinha envolvendo Dinho dos Campinhos avança no MP-BA

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) instaurou um inquérito para investigar o vereador de Vitória da Conquista, Gilvan Nunes Pereira, conhecido publicamente como Dinho dos Campinhos (Republicanos), pela prática de "rachadinha", após o ex-assessor dele, Dely Nascimento Santos, ingressar com uma representação criminal contra o edil, em abril.

A decisão foi tomada por George Elias Gonçalves Pereira, titular da 8º Promotoria de Justiça de Vitória da Conquista. A medida consta na edição desta terça-feira, 7, do Diário Oficial de Justiça da Bahia. A comunicação oficial do inquérito foi realizada na segunda-feira, 6.

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O que é a rachadinha?

A "rachadinha" consiste na exigência sistemática e reiterada de devolução de parte dos salários pagos a um assessor parlamentar comissionado que trabalha em seu gabinete.

O MP-BA caracteriza essa ação como um desvio de finalidade de verba pública, já que o montante destinado à remuneração do cargo em comissão estaria sendo desviado para outros fins por meio dessa exigência de devolução.

Denúncia de assessor

Em abril, segundo reportado pelo portal A TARDE, Dinho dos Campinhos tinha virado alvo do MP-BA após o assessor parlamentar Dely Nascimento Santos ingressar com uma representação criminal contra o edil.

Conforme a denúncia, Dinho passou a exigir sistematicamente, a cada pagamento mensal de salário, a devolução de expressiva parcela dos vencimentos recebidos pelo assessor, mediante transferências via Pix, configurando o crime de "rachadinha".

Prática "sistemática"

Em vários meses, o assessor ficava com saldos muito baixos. Por exemplo, em março de 2024, após receber R$ 2.564,13, ele teria transferido R$ 2.564,00, restando apenas R$ 0,13 em sua conta.

Ainda segundo o documento encaminhado à Promotoria de Justiça da Comarca de Vitória da Conquista, a prática foi "sistemática, reiterada e documentalmente comprovada por meio de extrato bancário da conta do representante e de capturas de tela de conversas via WhatsApp trocadas entre o representante e o representado".

Ameaças a auxiliar

Também em abril, o portal A TARDE obteve acesso a um áudio que traz uma conversa entre Dinho dos Campinhos e o suposto assessor, chamado pelo vereador de Neto. No documento, além de cobrar a devolução de valores, o edil faz ameaças ao ex-auxiliar.

"Você tinha uma assessoria de R$ 2.500 [...] Fora o INSS que eu pagava para você, entendeu [...] Tudo descontado. Você receberia R$ 700 e o outro era você passar para mim, eu passava para outras pessoas, que eu tenho prova de que faço isso. O assessor não tem direito a nada; todo o dinheiro que você recebeu, incluindo férias, já ficou com você. Você pegou férias que você não me deu. Você já ficou com tudo. Você não tem direito a nada", afirma o edil.