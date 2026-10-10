"Uma tragédia": declara Wagner Moura a possível vitória de Flávio

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Em uma leva, onde vários artistas estão compartilhando o seu posicionamento político, o ator Wagner Moura declarou, mais uma vez, apoio ao candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva. Wagner ainda disse que ver a vitória de Flávio Bolsonaro como "uma tragédia".

"Me preocupa que Bolsonaro ganhe de novo essa eleição. Seria uma tragédia pro país, né? É a prova de que os fatos não importam mesmo é que ele mês após mês se envolve num caso de corrupção. A gente tem que se mobilizar, todos nós, pra sociedade civil brasileira, nos mobilizarmos pra Lula ganhar essa eleição de novo", declarou o artista.

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Durante a coletiva de imprensa, Wagner também comentou sobre a possível influência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na disputa eleitoral brasileira, em um eventual apoio à candidatura de Flávio.

O ator afirmou esperar que o apoio norte-americano produza um efeito contrário ao pretendido. “Porque a perspectiva de desses caras ganharem, sobretudo com os americanos trabalhando pra que eles ganhem, a minha expectativa é que o apoio de Trump a Flávio Bolsonaro saia pela culatra”, disse.