Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

POLÍTICA

"Uma tragédia": declara Wagner Moura a possível vitória de Flávio

Artista afirmou, mais uma vez, apoio a Lula

Alice Paulilo
Por
Wagner Moura declarou, mais uma vez, apoio a Lula
Wagner Moura declarou, mais uma vez, apoio a Lula - Foto: Reprodução
Eleições 2026

Em uma leva, onde vários artistas estão compartilhando o seu posicionamento político, o ator Wagner Moura declarou, mais uma vez, apoio ao candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva. Wagner ainda disse que ver a vitória de Flávio Bolsonaro como "uma tragédia".

"Me preocupa que Bolsonaro ganhe de novo essa eleição. Seria uma tragédia pro país, né? É a prova de que os fatos não importam mesmo é que ele mês após mês se envolve num caso de corrupção. A gente tem que se mobilizar, todos nós, pra sociedade civil brasileira, nos mobilizarmos pra Lula ganhar essa eleição de novo", declarou o artista.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ELEIÇÕES

Margem de votos abre espaço para virada de Lula contra Flávio Bolsonaro
Margem de votos abre espaço para virada de Lula contra Flávio Bolsonaro imagem

SAÚDE

José Sarney é internado após passar por cirurgia abdominal
José Sarney é internado após passar por cirurgia abdominal imagem

POLÍTICA

Fim da escala 6x1 ganha data de votação após decisão de Alcolumbre
Fim da escala 6x1 ganha data de votação após decisão de Alcolumbre imagem

Durante a coletiva de imprensa, Wagner também comentou sobre a possível influência do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na disputa eleitoral brasileira, em um eventual apoio à candidatura de Flávio.

O ator afirmou esperar que o apoio norte-americano produza um efeito contrário ao pretendido. “Porque a perspectiva de desses caras ganharem, sobretudo com os americanos trabalhando pra que eles ganhem, a minha expectativa é que o apoio de Trump a Flávio Bolsonaro saia pela culatra”, disse.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026

Relacionadas

Mais lidas