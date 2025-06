Veja o ranking de diárias internacionais dos deputados baianos em 2025

Ranking é liderado por José Rocha (União Brasil) - Foto: Divulgação | Câmara dos Deputados

Desde o início de 2025, dez deputados federais baianos receberam as chamadas diárias para agendas no exterior. A lista feita pelo Portal A TARDE, com base na aba de transparência do site oficial da Câmara dos Deputados, aponta José Rocha (União Brasil) como o parlamentar do estado com os maiores valores recebidos.

Quanto ganhou cada deputado?

José Rocha (União Brasil) lidera a lista dos baianos, com um total de R$ 21.365,76 em diárias recebidas para viagens internacionais. A primeira viagem ocorreu entre os dias 3 e 9 de abril, enquanto a segunda aconteceu entre 28 e 31 de maio. Em passagens, o valor gasto pelo deputado é de R$ 63.707,7.

Claudio Cajado

Claudio Cajado (PP) aparece na segunda colocação, com um total R$ 21.337,94 em diárias internacionais, com duas agendas no exterior. A primeira saída do parlamentar do país ocorreu entre os dias 13 e 14 de fevereiro, enquanto a segunda aconteceu entre os dias 31 de março e 14 de abril. Em passagens, o baiano recebeu R$ 40.008,15.

João Bacelar

O deputado João Carlos Bacelar (PL) é o terceiro do ranking, que ganhou R$ 20.492,64 em diárias internacionais. Já em passagens, Jonga, como é conhecido, recebeu R$ 38.160,46.

Roberta Roma

Na sequência vem Roberta Roma (PL), ocupando a quarta colocação, com R$ 17.034,35 em diárias para agendas internacionais. A parlamentar, que está no seu primeiro mandato na Câmara Federal, teve um gasto de R$ 14.828,64 com passagens.

Márcio Marinho

Márcio Marinho (Republicanos) é o quinto com ranking, com R$ 12.583,2 recebidos em diárias em 2025. O parlamentar ainda gastou R$ 14.483,98 com passagens aéreas nos seis primeiros meses do ano. O deputado é seguido por Leo Prates (PDT), que recebeu R$ 12.497,6 me diárias no mesmo período, com R$ 8.251,17 em passagens.

Viagem à China

Elmar Nascimento (União Brasil) vem na sequência, com R$ 12.476,2 em diárias recebidas. O deputado, que recentemente integrou a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a China, não teve gastos com passagens. Quem também esteve na China foi o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB), décimo no ranking, com R$ 8.523,62 em diárias. O parlamentar também não teve gastos com passagens.

Félix Nascimento

Felix Mendonça Jr. (PDT) aparece em seguida, com R$ 12.454,8 em diárias e R$ 28.353,32 em passagens.

Neto Carletto

Neto Carletto (Avante) aparece em seguida, com R$ 12.305,0 em diárias recebidas. O parlamentar, que está no primeiro mandato, ainda recebeu R$ 11.874,72 em passagens aéreas.