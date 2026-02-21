Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Vereador paga fiança de assessor preso no Carnaval por importunação

Caso ocorreu em camarote no circuito Barra-Ondina

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/02/2026 - 19:38 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Vereador de Entre Rios, Dado Almeida
Vereador de Entre Rios, Dado Almeida -

O vereador de Entre Rios, Dado Almeida (Solidariedade), pagou a fiança de R$ 5 mil que garantiu a liberdade do assessor legislativo do próprio gabinete, James Derrian Ferreira de Almeida, preso em flagrante por suspeita de importunação sexual no Carnaval de Salvador.

James trabalha desde janeiro de 2025 na Câmara Municipal de Entre Rios, com salário de cerca de R$ 3 mil, segundo dados do Portal da Transparência. A liberdade provisória foi concedida em audiência de custódia realizada no dia 16 de fevereiro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Assessor James Derrian
Assessor James Derrian | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Relembre o caso

A prisão ocorreu na noite de 14 de fevereiro, por volta das 21h50, no interior do Camarote Ondina, no circuito Barra-Ondina.

De acordo com informações da Polícia Militar, o assessor é suspeito de ter praticado ato libidinoso sem consentimento contra uma turista suíça, ao encostar o corpo e as partes íntimas nela de forma abrupta e insistente.

Leia Também:

Polícia identifica suspeito de importunação sexual em bairro nobre de Salvador
“Não procede”, diz comandante da PM sobre acusação inicial de estupro durante o Carnaval
Foi roubado no Carnaval? Polícia recupera 134 celulares e um deles pode ser seu
“Vamos expandir": com Carnaval ampliado em 2027, Polícia Civil antecipa planejamento

Segundo depoimentos, o cunhado da vítima tentou intervir, mas o suspeito teria insistido no contato físico. O caso foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brotas.

O processo segue em tramitação na Justiça da Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara Municipal Carnaval de Salvador fiança importunação sexual vereador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Vereador de Entre Rios, Dado Almeida
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Vereador de Entre Rios, Dado Almeida
Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Vereador de Entre Rios, Dado Almeida
Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

Vereador de Entre Rios, Dado Almeida
Play

Com Jerônimo, Ivete e autoridades: Rotondano assume Tribunal baiano

x