Vereador paga fiança de assessor preso no Carnaval por importunação

Siga o A TARDE no Google

Vereador de Entre Rios, Dado Almeida - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O vereador de Entre Rios, Dado Almeida (Solidariedade), pagou a fiança de R$ 5 mil que garantiu a liberdade do assessor legislativo do próprio gabinete, James Derrian Ferreira de Almeida, preso em flagrante por suspeita de importunação sexual no Carnaval de Salvador.

James trabalha desde janeiro de 2025 na Câmara Municipal de Entre Rios, com salário de cerca de R$ 3 mil, segundo dados do Portal da Transparência. A liberdade provisória foi concedida em audiência de custódia realizada no dia 16 de fevereiro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Assessor James Derrian | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Relembre o caso

A prisão ocorreu na noite de 14 de fevereiro, por volta das 21h50, no interior do Camarote Ondina, no circuito Barra-Ondina.

De acordo com informações da Polícia Militar, o assessor é suspeito de ter praticado ato libidinoso sem consentimento contra uma turista suíça, ao encostar o corpo e as partes íntimas nela de forma abrupta e insistente.

Segundo depoimentos, o cunhado da vítima tentou intervir, mas o suspeito teria insistido no contato físico. O caso foi encaminhado à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brotas.

O processo segue em tramitação na Justiça da Bahia.