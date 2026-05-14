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CASO EMERSON PINHEIRO

Vereadora Débora Santana alega falta de verba em ação de corredor atropelado

Ganhando R$ 26 mil, vereadora recorreu ao pagamento das taxas processuais

Rodrigo Tardio e Gabriela Araújo
Por Rodrigo Tardio e Gabriela Araújo
Vereadora Débora Santana (PSDB) em sessão na Câmara de Salvador
Vereadora Débora Santana (PSDB) em sessão na Câmara de Salvador -

O caso do corredor Emerson Pinheiro, de 29 anos, que perdeu a perna após ser atropelado no bairro da Pituba em Salvador, enquanto corria, ganhou um novo desdobramento na Justiça.

Isso porque a vereadora Débora Santana, mãe de Cleydson Cardoso Costa Filho, responsável por atropelar o jovem, quer que seu nome seja retirado do processo aberto pelo corredor. Além disso, ela pediu para não pagar as taxas do tribunal, alegando que não tem condições financeiras de arcar com o valor de R$ 421,22.

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O recurso da vereadora leva em conta a recente determinação da justiça, estabelecendo o cumprimento de pagamentos que deixaram de ser feitos desde janeiro.

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O que diz a vereadora?

Ao alegar falta de condições financeiras para custear o processo, a edil menciona os custos com a sua filha menor e afirma que os descontos incidentes sobre sua folha de pagamento, somados a despesas pessoais.

Além disso, Débora, por meio dos seus advogados, alega que os valores cobrados não decorreriam de obrigação atribuída a ela.

Quanto ganha um vereador de Salvador?

Em dezembro de 2024, os vereadores de Salvador aprovaram o próprio reajuste salarial, assim como o do prefeito e dos secretários. A votação ocorreu após as eleições municipais.

Com isso, os vencimentos mensais dos vereadores aumentou em 6%, mudando de R$ 23.428,64 para R$ 26 mil mensais, sendo considerado o salário mais alto entre as capitais brasileiras.

Relembre o caso

Na manhã do dia 16 de agosto de 2025, o jovem Emerson Pinheiro, juntamente com um grupo de maratonistas, treinava para uma prova que acontecer em Buenos Aires, na Argentina, em setembro.

O grupo estava na orla da Pituba, quando o carro invadiu a calçada e atingiu um poste, uma barraca de acarajé e o corredor. Além da perna amputada, ele sofreu fraturas na outra.

Desde o dia do acidente, amigos e familiares de Pinheiro se mobilizaram para doar sangue a reforçar o estoque do hospital.

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Emerson Pinheiro vereadora Débora Santana

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