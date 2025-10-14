Vídeo: corredor Emerson Pinheiro volta a treinar após amputação da perna

O atleta voltou à pista em um treino coletivo com sua turma da MBSports - Foto: Redes sociais

O corredor Emerson Pinheiro, que perdeu uma das pernas após ser atropelado, deu um novo passo em meio a recuperação: o atleta voltou à pista em um treino coletivo com sua turma da MBSports, na manhã desta terça-feira, 14, na Praça dos Eucaliptos, no Caminho das Árvores.

Em imagens divulgadas pela assessoria, é possível ver Emerson emocionado. Ele correu com seus colegas em gesto simbólico, mas já aquecendo e pensando em seu seu retorno às pistas.

“Meu próximo desafio é levantar, voltar a ficar de pé novamente, depois vem a prótese e retomar os treinos”.

Relembre o acidente

Emerson foi atropelado no dia 16 de agosto, no bairro da Pituba — área nobre da capital baiana, pelo administrador e empresário Cleydson Cardoso Costa Filho, de 26 anos, que foi preso em seguida, com sinais de embriaguez.

Após o acidente, ele foi exonerado do cargo de secretário parlamentar que ocupava na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O acidente ocorreu em frente à Igreja Nossa Senhora da Luz. Dezenas de pessoas participavam do treino. O veículo arrancou um poste e atingiu uma barraca antes de atropelar o corredor.

O maratonista sofreu ferimentos graves e precisou amputar uma das pernas, já a outra, ficou bastante comprometida. De lá para cá, Emerson vem lutando para retomar a vida travando uma batalha física, emocional e simbólica.

Liberdade do suspeito

Cleydson Cardoso Costa Filho, motorista que atropelou o atleta, chegou a ser preso, mas foi posto em liberdade. O juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira, em decisão proferida no dia 28 de setembro, decidiu por manter a liberdade dele.

O magistério entendeu que a decisão de colocar em liberdade o filho da vereadora Débora Santana (PDT) não deveria ser reconsiderada. Segundo o magistrado, "as medidas cautelares diversas da custódia são suficientes para o resguardo da ordem pública."