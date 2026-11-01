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POLÍTICA

Vice de Flávio Bolsonaro pode assumir oposição a Lula após eleição

Candidato derrotado ao Planalto deixou o país nos últimos dias

Cássio Moreira
Por
Alfredo Gaspar deve assumir oposição a Lula
Alfredo Gaspar deve assumir oposição a Lula - Foto: Evaristo Sá | AFP
Eleições 2026

Vice na chapa presidencial encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) articula para assumir a função de líder de oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A intenção surge com a saída de Flávio, derrotado nas urnas, do país, rumo aos Estados Unidos, no meio da última semana. O objetivo de Alfredo Gaspar, de acordo com falas do próprio parlamentar para a revista Veja, é liderar o bloco na região Nordeste, seu reduto eleitoral.

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“Serei oposição firme, responsável e atuante, fiscalizando, denunciando irregularidades e defendendo os interesses dos alagoanos e de todos os brasileiros. Meu compromisso com o Brasil não termina com uma eleição”, revelou o deputado.

Por que Alfredo Gaspar foi escolhido como vice?

Nome pouco conhecido no cenário político, o deputado Alfredo Gaspar, que está no seu primeiro mandato na Câmara Federal, foi escolhido de ‘última hora’ por Flávio Bolsonaro para a composição da chapa presidencial.

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Seu anúncio, que ocorreu no dia 5 de agosto, envolveu uma articulação para acomodação da chapa majoritária de JHC (PSDB) ao governo de Alagoas.

Alfredo era pré-candidato ao Senado, com chances de conseguir uma das duas vagas em jogo no estado de Alagoas. Seu triunfo, no entanto, poderia deixar de fora o agora senador eleito Arthur Lira (PP), visto pelo bolsonarismo como um ‘aliado necessário’.

Outro ponto que colaborou para a escolha de Alfredo Gaspar foi o fato de ser um político que atua na região Nordeste, tida como uma área de resistência aos nomes do bolsonarismo.

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eleições no Brasil Flávio Bolsonaro

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