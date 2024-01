Avaliação positiva faz Augusto Castro tentar quebrar tabu da reeleição | A TARDE

Com avaliação crescente de seu governo, conforme números recentes de pesquisa para consumo interno, atrelado a política de alianças e o grande volume de obras estruturantes na cidade, que giram em torno de mais de R$ 250 milhões, fazem o prefeito Augusto Castro (PSD) apostar na quebra do tabu da reeleição em Itabuna.

“Ainda não é o momento para falar de campanha eleitoral. Meu foco neste instante é a gestão e realização das obras tão importantes para a cidade que estamos executando. Agora, é natural que todo esse trabalho que melhora a vida das pessoas tende a influenciar no humor do eleitorado”, destaca Castro.



Com mais de 30 bairros sendo beneficiados com obras de urbanização que incluem drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica. Além do centro da cidade que passará por um amplo processo de requalificação e revitalização, a cidade também contará com um nosso sistema de abastecimento de água, que dará fim ao abastecimento pelo sistema de manobras.



O prefeito também lembra as parcerias com os governos federal e estadual que têm contribuído com grandes investimentos na cidade.

“Nosso governo conta com a forte parceria com o presidente Lula e o governador Jerônimo. Itabuna vive um momento único, está passando por uma grande transformação tanto na sua infraestrutura, quanto na educação, na saúde e no social”, afirma o prefeito Augusto Castro.