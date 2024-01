Karlúcia Macedo mantém pré-candidatura à prefeitura de Barreiras | A TARDE

A presidente estadual do MDB Mulher, Karlúcia Macedo, disse nesta quarta-feira, 3, que a sua candidatura para a prefeitura de Barreiras, no oeste da Bahia, está mantida. Ela também afirmou que segue alinhada com o governador do Estado, Jerônimo Rodrigues (PT).

"Mantenho minha pré-candidatura pelo MDB na base do governador Jerônimo Rodrigues no município. Minha pré-candidatura é legítima e vou lutar por ela”, afirmou, ao ressaltar sua trajetória política de compromisso com Barreiras e em cuidar das pessoas”. “Eu estou do lado do governador para ajudar nos projetos que venham beneficiar Barreiras e todo o Oeste”, acrescentou.

Karlúcia rompeu com o prefeito Zito Barbosa (UB) para apoiar o projeto de Jerônimo Rodrigues na campanha de 2022 para o governo do Estado.