Jovem é enterrada viva por suspeita de trair grupo criminoso na RMS

Três homens foram presos em flagrante por tentativa de homicídio e tortura contra uma adolescente de 16 anos em Dias D'Ávila nesta terça-feira, 12.

O trio a enterrou viva em uma cova rasa após deferir lesões com golpes de arma branca.

Um dos suspeitos era namorado da vítima e confessou ter praticado o crime a mando de um traficante, por suspeitar que ela estivesse passando informações para um grupo rival.

Segundo o titular da Delegacia Territorial (DT) de Dias D’Ávila, delegado Bruno Pereira Oliveira da Silva, a adolescente conseguiu sair e foi socorrida pelo SAMU para a UPA local, bastante suja de terra.

As armas utilizadas no crime foram apreendidas, bem como as roupas usadas pela adolescente.

Os autores foram submetidos aos exames de lesões corporais e estão à disposição da Justiça.

Uma equipe do PETO da 36ª CIPM deu apoio na ação. “Seguimos com as investigações para identificar e localizar o mandante do crime”, ressaltou Bruno da Silva.