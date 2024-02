Prefeitura de Rio Real deve gastar quase R$ 4 milhões em combustíveis | A TARDE

A Prefeitura Municipal de Rio Real, firmou contrato, no último dia 02 de janeiro, com uma empresa de fornecimento de combustível, por meio de pregão eletrônico, cujo valor do contrato gira em torno de R$ 4 milhões de reais. A empresa favorecida pela gestão do prefeito Antônio Alves dos Santos, conhecido como Carroça (PP) é a "Olhos D'água e Derivados de Petróleo LTDA.

O contrato no valor de R$ 3.931,755,40 ( Três Minhões, Novecentos e Trinta e Um Mil, Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos), vai ser dividido em 12 parcelas até o próximo dia 31 de dezembro deste ano. O detalhe é que o valor do contrato pode sofrer reajuste, de acordo com um possível aumento dos combustíveis.

De acordo com publicação do Diário oficial, a empresa vai fornecer gasolina comum, óleo diesel comum e óleo diesel para os veículos da Prefeitura.

Em julho do ano passado, a Prefeitura do município já tinha firmado contrato, a qual gastou pouco mais de R$ 2 milhões de reais com a mesma empresa Olhos D´Agua Derivados de Petróleo LTDA.

Em nota, a Prefeitura de Rio Real esclarece que os custos com combustível, assim como qualquer outro gasto público, seguem as normas legais que regem a Administração Pública Municipal, constam na Lei Orçamentária e se justifica pela demanda de funcionamento de todos os serviços ofertados pela gestão.

Informa ainda que o contrato para fornecimento de combustível vale também para abastecimento dos veículos que fazem o atendimento diário das demandas do município e destaca que o valor correto do contrato atualizado, publicado no Diário Oficial, no dia 12 de janeiro de 2024, é de R$ 3.657.327,40, para um período de 12 meses, o que corresponde a um valor estimado de R$ 304.777,28 por mês.