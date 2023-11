Carga de madeira transportada de forma ilegal é apreendida em Juazeiro | A TARDE

No terceiro dia de ações, a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), em Juazeiro, região do Vale do São Francisco da Bahia, já apreendeu, por intermédio dos integrantes da equipe Rural 3, o equivalente a 72m³ de madeira transportados de maneira irregular, sem a documentação necessária.

Ainda por intermédio das barreiras rodoviárias, a PRF e os técnicos do IBAMA e ADAB fiscalizam o transporte de produtos florestais, tráficos de animais silvestres e produtos de origem animal.

É proibido o comércio de madeira, lenha carvão ou outros produtos de origem vegetal sem licença inclusive para transporte e armazenamento. A lei no. 9605/98 define pena de seis meses a um ano de prisão e pagamento de multa para quem cometer tal crime ambiental.

As duas apreensões somam cerca de R$ 20.000,00 em multas ambientais. Os motoristas autuados vão ter que arcar ainda com os autos de infração de trânsito, e as empresas responsáveis pela emissão das notas fiscais serão investigadas.

Os veículos foram recolhidos para o pátio da PRF e estão à disposição dos órgãos ambientais para os procedimentos administrativos.