10 filmes e séries que mais bombaram em 2023 | A TARDE

2023 está chegando ao fim e é claro que não podia faltar a retrospectiva do Cineinsite A TARDE com os filmes e séries que mais bombaram no ano - que, apesar das incertezas causadas pelas greve dos atores e roteiristas de Hollywood, foi repleto de produções interessantes tanto no cinema quanto na televisão.

Neste ano, um dos títulos mais marcantes foi “Barbie”, longa que superou todas as expectativas e conquistou muitas pessoas com uma história sensível sobre amadurecimento e emancipação feminina. Em seguida, vem “Oppenheimer”, novo longa do diretor Christopher Nolan que conta a história do “pai da bomba atômica”.

Não tem como esquecer da estreia simultânea desses dois filmes, que foi um dos momentos mais marcantes do cinema em 2023. Apelidado carinhosamente de Barbenheimer, o fenômeno causou uma comoção gigantesca, fazendo muita gente sair de casa para assistir aos longas nas telonas. Mas o ano também foi das séries, com a chegada de sucessos como "The Last of Us" e da brasileiríssima "Cangaço Novo".

Confira abaixo os filmes e séries que mais bombaram em 2023:

Filmes

5. John Wick 4: Baba Yaga

Quarto filme de uma das maiores franquias de ação da atualidade, “John Wick: Baba Yaga” abre a lista com chave de ouro. Com cenas de luta insanas, o longa expande o universo dos assassinos e coloca o personagem título, interpretado por Keanu Reeves, de frente com a maior missão da vida dele: derrotar a Alta Cúpula, que é a autoridade suprema no submundo do crime. Mas com o preço por sua cabeça cada vez maior, o protagonista terá que enfrentar diversos obstáculos e inimigos sanguinários pelo caminho, incluindo o Marquês de Gramont (Bill Skarsgård).



4. Guardiões da Galáxia Vol. 3

“Estão prontos para uma última viagem?”, questiona Peter Quill (Chris Pratt) em uma cena de “Guardiões da Galáxia Vol.3”, filme que encerra com maestria a melhor trilogia do Universo Cinematográfico Marvel. A pergunta é direcionada aos amigos, mas o público entende que ele também está falando com os fãs, pois chegou o momento mais triste da jornada: a despedida. Isso, contudo, não tira - nem de longe - o brilho e a emoção da aventura. Ela fica ainda mais marcante.



Neste terceiro filme, a adorada equipe de desajustados estão se estabelecendo em Luganenhum, mas não demora muito para que suas vidas sejam viradas de cabeça para baixo por ecos do passado turbulento de Rocket. Peter Quill, ainda cambaleando por causa da perda de Gamora, precisa reunir sua equipe em uma missão perigosa para salvar a vida de Rocket - uma missão que, se não for bem-sucedida, pode levar ao fim dos Guardiões.

3. Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

“Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” expande ainda mais o mundo do Miles Morales e eleva tudo que o seu antecessor fez a um nível mais alto. O filme transborda criatividade em cada detalhe e ainda conta com um visual marcante. Não à toa, já pode ser considerado um marco para o mundo das animações.



>>> Filmes para assistir com os pequenos no Dia das Crianças

Na história, depois de se reunir com Gwen Stacy, o Amigão da Vizinhança do Brooklyn é catapultado através do multiverso, onde ele encontra uma equipe de Pessoas-Aranha encarregadas de proteger a existência do multiverso. Mas, quando os heróis entram em conflito sobre como lidar com uma nova ameaça, Miles se vê confrontando as outras Aranhas e precisa repensar o que significa ser um herói para salvar as pessoas que mais ama.



2. Oppenheimer

Com “Oppenheimer”, Christopher Nolan retorna à telona com um dos filmes mais emblemáticos de 2023. Além dos memes do lançamento conjunto com “Barbie", o filme foi um sucesso de público e crítica.



>>> 78 anos da bomba em Hiroshima e Nagasaki: relembre a tragédia

Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), físico teórico da Universidade da Califórnia e diretor do Laboratório de Los Alamos durante o Projeto Manhattan – que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. A trama acompanha o físico e um grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento da arma nuclear que foi responsável pelas tragédias nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945.



1. Barbie

A bonequinha não sabe brincar. Em 2023, no cinema, não teve para ninguém, pois a soberania foi toda dela. “Barbie”, da diretora Greta Gerwig com Margot Robbie no papel principal, não só foi sucesso de crítica, como também de bilheteria. Com apenas três semanas de exibição, o blockbuster arrecadou a impressionante quantia de US$ 1,03 bilhão nas bilheterias globais.



>>> Polêmico, "Barbie" vai além do rosa para criticar machismo

O filme acompanha um mundo repleto de bonecas Barbie e bonecos Ken. Após uma crise existencial e ser expulsa da Barbielândia, a Barbie e o Ken (Ryan Gosling) partem em direção ao mundo real.

Séries

5. Gen V

Clássico caso de série que tinha tudo para dar errado, mas no final deu muito certo. “Gen V” é um spin off de “The Boys” e funciona como uma versão adolescente do sucesso do Prime Video, com originalidade - e muito sangue. O programa também se destaca por contar com personagens cativantes e carismáticos.



A série acompanha Marie Moreau (Jaz Sinclair), uma jovem super que tem o poder de manusear sangue. Focada em se tornar uma grande heroína por conta de um evento traumático do passado, ela recebe a chance de ouro ao ser selecionada para a renomada universidade de supers Godolkin University.29 de set. de 2023



4. Cangaço Novo

Com um ar de “Bacurau” e um pouco de “Mad Max”, “Cangaço Novo” foi vendida como uma série de ação e é um excelente acréscimo ao gênero. No entanto, o saldo final é ainda mais positivo devido aos temas presentes no roteiro e o cuidado com o qual a história foi construída. A mescla de elementos dá mais do que certo e resulta em uma obra impecável.



>>> Impecável, "Cangaço Novo" usa ação para falar sobre legado e família

Cangaço Novo conta a história de Ubaldo, que, após ser exonerado do Exército, perde o emprego de bancário em São Paulo. Sem lembrar da sua infância, ele descobre que tem uma herança e duas irmãs na fictícia Cratará, no sertão cearense. Ele decide ir até lá para tentar resgatar o dinheiro e salvar o seu pai adotivo que está doente. Contudo, as coisas não saem como o esperado e o “herói” é chamado a aceitar cumprir seu destino como o novo líder de uma gangue de cangaceiros modernos que assalta bancos.

3. O Urso - 2ª temporada

Após uma temporada inicial marcante, “O Urso” voltou com uma segunda temporada ainda melhor, explorando os dramas de Carmy (Jeremy Allen White) e a evolução e aprendizado dos demais cozinheiros, com direito a ótimas participações especiais.



No segundo ano, Carmy finalmente tem a chance de elevar o patamar do antigo restaurante de seu irmão, ao descobrir o segredo escondido na carta que ele deixou antes de falecer.

2. The Last of Us

A maldição das adaptações de games foi quebrada e a grande responsável por isso foi “The Last of Us”. Estrelada por Pedro Pascal e Bella Ramsay - rostos que eram conhecidos pelas fãs de “Game of Thrones” -, a adaptação do jogo da Naughty Dog abriu o ano em grande estilo, se tornando enorme sucesso para a HBO.



Na história, Joel, um sobrevivente solitário que perdeu sua filha adolescente no início de um apocalipse, recebe a missão de levar para fora de uma zona de quarentena uma menina de 14 anos, chamada Ellie.

Succession - 4ª temporada



Com uma potente temporada final, “Succession” já é um dos maiores marcos da televisão. O quarto foi assunto nas redes sociais e conquistou 27 indicações ao Emmy Awards 2023, incluindo Melhor Ator em Série de Drama para Brian Cox, Kieran Culkin e Jeremy Strong; Melhor Atriz em Série de Drama para Sarah Snook; e Melhor Série de Drama.



Na 4ª temporada, a venda do conglomerado de mídia Waystar Royco para o visionário de tecnologia Lukas Matsson se aproxima cada vez mais. A perspectiva dessa venda sísmica provoca angústia existencial e divisão familiar entre os Roys, pois eles antecipam como serão suas vidas quando o negócio for concluído. Uma luta pelo poder acontece quando a família avalia um futuro em que seu peso cultural e político é severamente reduzido.

Retrospectiva dos fãs

E teve retrospectiva feita pelos fãs também. Durante a vigésima edição do Anipólitan, o maior festival de cultura pop da Bahia, que aconteceu no Campus Paralela do Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge), em Salvador, o Cineinsite perguntou ao público quais foram os títulos favoritos delas em 2023.



>>> Com dubladora de Daenerys e Star Wars, Anipólitan encerra em alta

Confira o resultado:

