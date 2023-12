Crimes bárbaros e volta do Carnaval marcaram o Brasil em 2023; veja | A TARDE

No Brasil, o ano de 2023 foi marcado por episódios inusitados. Alguns crimes revelando histórias chocantes, mortes de personalidades importantes para a cultura brasileira, além de resquícios da volta à vida e até ao Carnaval, no ano pós pandemia. Alguns desses casos, foram pontos centrais do ano vivido pelos brasileiros e que foram contados com todos os detalhes pelo Portal A TARDE.



Confira o que ocorreu de mais importante no Brasil em 2023:

Janeiro

Milhares de pessoas participaram de atos pró democracia em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e diversas outras cidades pelo Brasil. As manifestações foram realizadas no dia seguinte aos atos golpistas em Brasília (8 de janeiro), quando grupos organizados extremistas de direita invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes. Nos atos pró democracia, manifestantes entoavam palavras de ordem contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aos gritos de “sem anistia”.

Nos atos pró democracia, manifestantes entoavam palavras de ordem contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, aos gritos de “sem anistia” | Foto: Gabriela Moncau | Brasil de Fato

Fevereiro

O mês foi marcado pelas fortes chuvas que atingiram São Paulo. O temporal provocou ao menos 40 mortes e deixou centenas de desabrigados. Os temporais foram responsáveis por deslizamentos, enchentes e interdições de rodovias em várias áreas do Estado, principalmente no litoral.

Volta ao Carnaval



Os brasileiros puderam voltar a curtir o Carnaval, após dois anos de folia cancelados pela pandemia provocada pela Covid-19. A folia momesca foi comemorada nas principais cidades brasileiras, com o retorno dos trios elétricos (Salvador), frevo (Recife), escolas de samba (São Paulo e Rio de Janeiro).

Março

Os assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes completaram 4 anos no dia 14 de março. A data foi lembrada pela na elucidação do caso, que não teve determinado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro o mandante ou mandantes do crime. Ao longo desse tempo, houve troca-troca no comando das investigações. Três grupos diferentes de promotores ficaram à frente do caso no Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz como os assassinos de Marielle e de Anderson. Os ex-PMs, presos em penitenciárias federais fora do RJ, vão a júri popular, ainda não marcado.

Ao longo desse tempo, houve troca-troca no comando das investigações | Foto: Marcelo Freixo/Wikimedia Commons

Desdobramentos do caso Elize Matsunaga

O Mitsubishi Pajero verde que Elize Matsunaga usou para transportar e deixar os restos mortais do marido às margens de uma estrada em Cotia, na Grande São Paulo, passou a ter uma nova dona. O veículo foi vendido com cerca de 10 mil km rodados a uma empresa. Atualmente ele pertence a uma das proprietárias, que prefere não se identificar, e que contou não saber da história envolvida com o automóvel.

O veículo foi vendido com cerca de 10 mil km rodados a uma empresa | Foto: Reprodução

Abril

Um dos casos mais marcantes do ano, não só pela execução, mas por se tratar de possíveis falhas no sistema educacional, chocou o país. Quatro crianças foram mortas em uma ataque a uma creche na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Elas tinham idades entre 4 e 7 anos. Além das crianças mortas, outras cinco foram feridas. Na época, a polícia relatou que um homem de 25 anos entrou no local com um machado e atacou as crianças. Em seguida, ele saiu da creche a pé e se entregou num batalhão da Polícia Militar, sendo encaminhado à Polícia Civil.

Maio

Ainda envolvendo crianças e não muito distante da realidade de Santa Catarina, um adolescente de 14 anos atacou uma colega de sala com golpes de caneta, após a mesma rir dele durante uma apresentação na escola. O caso aconteceu na Escola Municipal Dom Jacson Damasceno Rodrigues, na Zona Leste de Manaus. O ataque chegou a ser registrado em vídeo. Pelas imagens, é possível notar que o aluno desferiu as 'canetadas' contra o rosto e as costas da estudante. Outros alunos conseguiram conter o adolescente até a chegada da Polícia Militar (PM). A menina foi atendida pela equipe policial e encaminhada para atendimento médico, onde recebeu curativos. O agressor foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Outros alunos conseguiram conter o adolescente até a chegada da Polícia Militar (PM) | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Em maio, o Brasil perdeu uma das maiores cantoras e compositoras, aos 75 anos. Rita Lee morreu em São Paulo, no dia 9, em casa, cercada de familiares. Rita Lee havia sido diagnosticada com um câncer de pulmão em 2021, que teria entrado em remissão em abril de 2022.

Camisetas de Santa Rita de Sampa [título de um dos álbuns de Rita Lee], cabelos vermelhos e bandas de rock, marcaram presença no Planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo. Aberto ao público, o velório da "Rainha do Rock" começou 10h da manhã e foi até às 17h.

Fãs da artista lotaram o Planetário que foi reservado para a ocasião, para dar o último adeus à Rita Lee, mesmo debaixo de chuva. Alguns deles, chegaram a cantar algumas de suas músicas no meio da multidão. O local foi escolhido porque Rita o visitava com frequência e tinha uma relação.

Fãs da artista lotaram o Planetário que foi reservado para a ocasião, para dar o último adeus à Rita Lee | Foto: Divulgação

Junho

A pandemia seguiu revelando polêmicas por trás da crise de saúde. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) cassou o registro do ex-secretário estadual de Saúde do governo Wilson Witzel, Edmar José Alves dos Santos. Ele foi preso em julho de 2020, acusado de integrar uma organização criminosa que fraudava contratos de compra de respiradores pulmonares utilizados em pacientes com covid-19. Ele também foi acusado de construir hospitais de campanha que não chegaram a funcionar.

Ele também foi acusado de construir hospitais de campanha que não chegaram a funcionar | Foto: Eliane Carvalho/Governo do Estado

Julho

A causa da morte da cantora baiana Gal Costa, uma das mais marcantes deste ano, foi divulgada, após oito meses, no dia 27 de julho, pelos seus familiares. O documento confirma que a baiana foi vítima de um infarto agudo no miocárdio e neoplasia maligna de cabeça e pescoço, ou seja, um tipo câncer. Gal Costa partiu aos 77 anos, em novembro de 2022.

A situação chegou a este ponto devido às acusações contra Wilma Petrillo, viúva de Gal. Segundo informações de pessoas próximas ao casal, a empresária cometia assédio moral contra funcionários e aplicava golpes financeiros.

Gal Costa morreu em casa aos 77 anos | Foto: Arquivo Pessoal

Agosto



Ainda falando em mistérios envolvendo personalidades famosas, o ator Sidney Sampaio, de 43 anos, caiu do quinto andar de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 4 de agosto. Ele, que estava alterado, quebrou a janela do banheiro e caiu do quinto até o primeiro andar, onde ficou pendurado na janela. Sidney caiu em uma parte grande do aquecedor do hotel, o que provocou a quebra do suporte com estilhaços de vidro e telha. O incidente causou uma grande confusão no hotel.

Dias depois, o artista falou publicamente sobre o assunto e expôs alguns problemas e complicações que lidava, devido a uso de remédios e outros antidepressivos.

Ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Foto: Arquivo Pessoal

Setembro



Considerado o dentista dos famosos, a verdadeira causa da morte de Rafael Puglisi, que também revelou alguns mistérios envolvendo o caso, foi divulgada por um amigo do profissional, em meados do mês. Puglisi, que já atendeu nomes como Neymar, Jade Picon, Juliette Freira, Whindersson Nunes, Pyong Lee, Rodrigo Faro e Tirullipa, morreu no dia 18 de setembro. Rafael bateu a cabeça após dar um salto em uma piscina.

Informação foi revelada por um amigo do profissional | Foto: Arquivo Pessoal

Outubro

Influenciadora pró-Bolsonaro

A influenciadora bolsonarista mais famosa do país, conhecida principalmente por provocar polêmicas, Karol Eller morreu aos 36 anos. Enfrentando a depressão desde 2021, ela foi encontrada morta dentro da própria casa.

Horas antes de ser encontrada, Eller havia feito uma publicação nas redes sociais alegando que tinha "perdido a guerra". Recentemente, ela havia anunciado que iniciaria uma processo para suprimir sua orientação sexual em uma igreja evangélica.

Perdeu a vida por ser confundido com miliciano

Perseu Ribeiro de Almeida comemorou o aniversário de 33 anos no dia 3 de outubro. O médico ortopedista baiano foi uma das vítimas de um atentado criminoso que resultou na morte de outros dois médicos na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. O crime aconteceu na madrugada do dia 5 do mesmo mês.

Dr. Perseu, como era conhecido, se formou em medicina em 2017, na Faculdade de Tecnologia e Ciências – FTC, da avenida Paralela, em Salvador. Membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, se especializou em cirurgia de pé e tornozelo pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo.

Torcedor do Bahia, Perseu aparece numa foto com a camisa do tricolor. A imagem foi postada momentos antes do atentado. Além do Dr. Perceu, outros três médicos aparecem na imagem. Dois deles terminaram morrendo no crime: Diego Ralf Bomfim, de 35 anos, e Marcos de Andrade Corsato, de 62 anos.

Perceu Ribeiro aparece em foto postada momentos antes do atentado | Foto: Arquivo Pessoal

Novembro



Quatro jovens, entre 18 e 21 anos, foram resgatadas pela Polícia Federal do cruzeiro onde ocorriam shows dos cantores Leonardo e Bruno e Marrone. A embarcação, intitulada como 'Navio Cabaré', foi interceptada por agentes no dia 13 de novembro, após a PF receber uma denúncia de exploração sexual e tráfico humano.

As vítimas teriam sido contratadas pela agência Promoção para trabalhar como modelos no navio, mas ao embarcarem passaram a ser impedidas de se comunicar externamente e ficavam sob vigilância. Após conseguir ter acesso a um telefone, uma das jovens informou à família o que estava ocorrendo. Em seguida, a Polícia Federal foi comunicada sobre a denúncia e interceptou o navio em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

Os cantores Leonardo e Bruno e Marrone fizeram shows no cruzeiro | Foto: Arquivo Pessoal

Dezembro

As ondas de calor fizeram parte da população brasileira passar sufoco na primeira semana do mês, com sensação térmica chegando a 59,3ºC na cidade do Rio de Janeiro. Na Bahia, onde a região Oeste foi a mais afetada, os dias mais quentes registraram em torno de 40ºC. Não é a primeira ocorrência do fenômeno este ano e há a possibilidade de repetição.

Meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Cláudia Valéria diz que outras temperaturas altas podem ocorrer até o final da Primavera, e novas ondas de calor não estão excluídas. Ela esclarece que para a elevação nos termômetros caracterizar uma onda de calor é preciso que essa temperatura esteja pelo menos cinco graus acima da média daquele mês e dure, no mínimo, três dias consecutivos.

Claudia Valéria, meteorologista | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE