110 bolsas de sangue: campanha do TCE mobiliza doadores no CAB

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Uma campanha de doação de sangue realizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB) arrecadou 110 bolsas de sangue e cadastrou 14 novos potenciais doadores de medula óssea.

A ação ocorreu entre os dias 15 e 17 de setembro e levou uma unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) para perto de servidores e trabalhadores de órgãos públicos que atuam na região.

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A iniciativa foi promovida pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), em parceria com a Hemoba.

Durante os três dias, o Hemóvel ficou instalado no estacionamento do Edifício Conselheiro Joaquim Batista Neves, onde funcionam as sedes do TCE/BA e do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/BA).

Doação durante a rotina de trabalho

A presença do Hemóvel no CAB facilitou a participação de pessoas que precisavam conciliar a doação com o trabalho.

É o caso de Diana Barreto, servidora da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e doadora de sangue há alguns anos.

“O Hemóvel é um grande facilitador por conta da nossa rotina. É muito importante que campanhas como essa sejam realizadas mais vezes, porque conseguimos conciliar o trabalho com o tempo para fazer a nossa parte”, afirmou.

A facilidade também foi destacada pela estagiária de Design Gráfico do TCE/BA Amanda Mayan, que já doa sangue regularmente.

Ela tem tipo sanguíneo O+ e conta que, antes da campanha, precisava utilizar o transporte público para chegar ao local de doação.

Desta vez, com o ponto de coleta no próprio local de trabalho, o processo ficou mais simples.

Para a assistente social da Hemoba, Karla Guedes, a campanha ajudou a ampliar o estoque de sangue da Fundação e aproximou o serviço dos possíveis doadores.

“Consideramos de extrema relevância a primeira participação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia no aumento do estoque de sangue da Fundação Hemoba. Que essa parceria se fidelize, com o propósito de salvar vidas”, afirmou.