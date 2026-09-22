SOLIDARIEDADE
110 bolsas de sangue: campanha do TCE mobiliza doadores no CAB
Iniciativa também cadastrou 14 novos potenciais doadores de medula óssea
Uma campanha de doação de sangue realizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB) arrecadou 110 bolsas de sangue e cadastrou 14 novos potenciais doadores de medula óssea.
A ação ocorreu entre os dias 15 e 17 de setembro e levou uma unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) para perto de servidores e trabalhadores de órgãos públicos que atuam na região.
A iniciativa foi promovida pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), em parceria com a Hemoba.
Durante os três dias, o Hemóvel ficou instalado no estacionamento do Edifício Conselheiro Joaquim Batista Neves, onde funcionam as sedes do TCE/BA e do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/BA).
Doação durante a rotina de trabalho
A presença do Hemóvel no CAB facilitou a participação de pessoas que precisavam conciliar a doação com o trabalho.
É o caso de Diana Barreto, servidora da Secretaria da Educação do Estado da Bahia e doadora de sangue há alguns anos.
“O Hemóvel é um grande facilitador por conta da nossa rotina. É muito importante que campanhas como essa sejam realizadas mais vezes, porque conseguimos conciliar o trabalho com o tempo para fazer a nossa parte”, afirmou.
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A facilidade também foi destacada pela estagiária de Design Gráfico do TCE/BA Amanda Mayan, que já doa sangue regularmente.
Ela tem tipo sanguíneo O+ e conta que, antes da campanha, precisava utilizar o transporte público para chegar ao local de doação.
Desta vez, com o ponto de coleta no próprio local de trabalho, o processo ficou mais simples.
Para a assistente social da Hemoba, Karla Guedes, a campanha ajudou a ampliar o estoque de sangue da Fundação e aproximou o serviço dos possíveis doadores.
“Consideramos de extrema relevância a primeira participação do Tribunal de Contas do Estado da Bahia no aumento do estoque de sangue da Fundação Hemoba. Que essa parceria se fidelize, com o propósito de salvar vidas”, afirmou.