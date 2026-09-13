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EVENTO

13ª Feira de Artes na Primavera movimenta Praça do Campo Grande

Evento contará com mais de 400 expositores

Franciely Gomes
Por
Feira reúne artesão de todo o estado
Feira reúne artesão de todo o estado - Foto: Reprodução | Instagram

A Praça do Campo Grande será palco para a 13ª Feira de Artes na Primavera. Tradicional do calendário de Salvador, o evento está previsto para acontecer entre os dias 18 a 27 de setembro, das 09h às 20h.

Ao todo, serão mais de 400 expositores entre artesãos e culinária, inclusive vegana. Além de apresentações culturais de temas voltados para a primavera e a sustentabilidade, com programação completa para toda a família.

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Dentre os destaques de impacto na Feira estão a cerâmica de Maragogipinho, a "Rua Talentos da Bahia (local que agrupa os artesãos vindos dos mais de 40 Municípios) e a "Rua Feira das Mães Atípicas", um espaço que garante apoio estrutural e visibilidade para mais de 50 mães atípicas empreendedoras.

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“Chegar aos 22 anos da ADABA realizando um evento dessa magnitude é a prova da força dos artesãos e das artes da Bahia. Nossa maior felicidade, no entanto, é o impacto social que promovemos”, destaca João Duraes, coordenador da Associação Dos Artesãos da Bahia (ADABA), organizadora do evento.

“Apoiar os artesãos, o empreendedorismo feminino e de nossas mães atípicas e garantir espaços de valor social para os expositores é o que dá o verdadeiro sentido e beleza a esta feira”, completa.

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Cultura Salvador sustentabilidade

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