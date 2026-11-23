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Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado nesta segunda-feira, 23, na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, em Salvador. A ocorrência provocou a interdição de um trecho da via e deixou o trânsito lento na região.

De acordo com informações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender à ocorrência. A equipe prestou os primeiros atendimentos à vítima e realizou a regulação para uma unidade hospitalar.



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O Portal A TARDE também entrou em contato com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) para obter informações sobre a ocorrência e as condições da via, mas não recebeu retorno até a atualização desta matéria.