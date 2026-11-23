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Após um deslizamento de terra que deixou pelo menos cinco famílias desalojadas neste domingo, no bairro do IAPI, em Salvador, o Portal A TARDE entrevistou o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) para orientar moradores sobre como identificar sinais de risco, prevenir acidentes e agir diante da possibilidade de deslizamentos durante períodos de chuva.

O CBMBA alerta que situações de deslizamento de terra exigem atenção e resposta imediata. Entre os principais sinais estão:

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Rachaduras em paredes e no solo;

Inclinação de árvores e postes;

Estalos na estrutura das casas;

Portas e janelas que passam a emperrar;

Movimentação de terra ou pedras.

O que fazer ao identificar sinais de risco?

Ao perceber qualquer indício de perigo, a orientação é deixar imediatamente o imóvel, afastar-se de encostas e de áreas que possam ser atingidas e não tentar retornar para buscar objetos pessoais.

Também é importante evitar a circulação de pessoas nas proximidades do local. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.

Como enfrentar períodos de chuva?

Além das orientações do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil também recomenda uma série de cuidados para reduzir os riscos durante períodos de chuva.

Não jogar lixo ou entulho em calçadas, bueiros e córregos, para não impedir a passagem da água;

Colocar o lixo nas lixeiras próximo ao horário da coleta;

Manter ralos e calhas limpos;

Evitar dirigir por ruas e estradas alagadas;

Procurar abrigo seguro durante tempestades;

Se possível, consultar um profissional especializado antes de construir ou realizar intervenções na moradia;

Não cortar barrancos e proteger áreas vulneráveis com lona ou outro material adequado, caso ainda não tenham recebido contenção.

Cuidados durante tempestades

Em situações de chuva forte e incidência de raios, orienta-se:

Desligue aparelhos eletrônicos das tomadas;

Não fique próximo às janelas, árvores ou postes;

Evitar campos de futebol ou locais abertos;

Mantenha distância de alambrados, cercas, linhas telefônicas e eletrônicos.

Utilize o telefone somente em caso de EMERGÊNCIA.

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