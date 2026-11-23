CUIDADO!
Chuva na Bahia: Você sabe identificar os sinais de alerta de deslizamento?
Corpo de Bombeiros Militar da Bahia orienta sobre sinais de risco
Após um deslizamento de terra que deixou pelo menos cinco famílias desalojadas neste domingo, no bairro do IAPI, em Salvador, o Portal A TARDE entrevistou o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) para orientar moradores sobre como identificar sinais de risco, prevenir acidentes e agir diante da possibilidade de deslizamentos durante períodos de chuva.
O CBMBA alerta que situações de deslizamento de terra exigem atenção e resposta imediata. Entre os principais sinais estão:
- Rachaduras em paredes e no solo;
- Inclinação de árvores e postes;
- Estalos na estrutura das casas;
- Portas e janelas que passam a emperrar;
- Movimentação de terra ou pedras.
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O que fazer ao identificar sinais de risco?
Ao perceber qualquer indício de perigo, a orientação é deixar imediatamente o imóvel, afastar-se de encostas e de áreas que possam ser atingidas e não tentar retornar para buscar objetos pessoais.
Também é importante evitar a circulação de pessoas nas proximidades do local. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo telefone 193.
Como enfrentar períodos de chuva?
Além das orientações do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil também recomenda uma série de cuidados para reduzir os riscos durante períodos de chuva.
- Não jogar lixo ou entulho em calçadas, bueiros e córregos, para não impedir a passagem da água;
- Colocar o lixo nas lixeiras próximo ao horário da coleta;
- Manter ralos e calhas limpos;
- Evitar dirigir por ruas e estradas alagadas;
- Procurar abrigo seguro durante tempestades;
- Se possível, consultar um profissional especializado antes de construir ou realizar intervenções na moradia;
- Não cortar barrancos e proteger áreas vulneráveis com lona ou outro material adequado, caso ainda não tenham recebido contenção.
Em situações de chuva forte e incidência de raios, orienta-se:
- Desligue aparelhos eletrônicos das tomadas;
- Não fique próximo às janelas, árvores ou postes;
- Evitar campos de futebol ou locais abertos;
- Mantenha distância de alambrados, cercas, linhas telefônicas e eletrônicos.
- Utilize o telefone somente em caso de EMERGÊNCIA.
Como agir em casos de enchentes e enxurradas?
- Fique atento ao nível dos rios e das águas perto de sua casa. Se estiver subindo, você poderá ficar isolado;
- Reúna a família e leve todos para um local seguro;
- Não nade nos rios durante as cheias. O rio não será o mesmo que você conhece no tempo normal;
- Não fique sobre pontes ou locais em que a enxurrada possa atingi-lo.