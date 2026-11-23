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O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) inicia, nesta segunda-feira, 23, a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) por videoatendimento. A modalidade permite que a conferência dos documentos seja feita remotamente, antes da etapa presencial.

O agendamento deve ser feito pela plataforma do Gov. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o SAC e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), por meio do Instituto de Identificação Pedro Mello (IIPM), e busca ampliar a oferta de vagas e reduzir o tempo de espera nas unidades.

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Em entrevista ao portal A TARDE, a diretora operacional do SAC, Nilza Rios, explicou que a mudança também pretende evitar deslocamentos desnecessários.

Segundo ela, é comum que cidadãos compareçam aos postos e descubram durante o atendimento que a certidão de nascimento ou casamento apresenta problemas, como rasuras, rasgos ou atualização.

Com o novo formato, a documentação será analisada antecipadamente e o atendimento presencial será exclusivamente para realizar coleta biométrica.

"Essa iniciativa vai garantir mais vagas de atendimento tanto no posto quanto no videoatendimento. A pessoa, que hoje faz o procedimento em 12 minutos na unidade, vai realizar em cinco minutos por vídeo e mais cinco minutos no posto", explicou.

Como funciona o atendimento?

Após o agendamento, as informações serão enviadas pelo WhatsApp. A chamada será realizada pelo próprio aplicativo, sem necessidade de instalar outro programa ou fazer cadastro adicional.

Inicialmente, a coleta biométrica será realizada nos postos SAC Barra e SAC Pituaçu. O serviço estará disponível para qualquer pessoa que precise emitir a nova identidade.

Ainda de acordo com Nilza Rios, a expectativa é ampliar a modalidade para outros municípios baianos.

"Atualmente, nós estamos apenas em Salvador. A expectativa é que haja aderência e busca pelo serviço online e, tendo essa procura, nossa intenção é ampliar para todo o estado da Bahia", afirmou.

Documentos necessários para emitir a CIN

Para solicitação, é necessário apresentar:

Pessoas solteiras: certidão de nascimento original;

certidão de nascimento original; Pessoas casadas: certidão de casamento original;

certidão de casamento original; Certidões plastificadas: também é necessário levar uma cópia simples do documento.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite incluir informações adicionais, como condições de saúde, a exemplo do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de deficiências auditiva, visual, física e intelectual, tipo sanguíneo, fator RH e opção pela doação de órgãos.

A identidade também conta com um QR Code para verificação de autenticidade dos dados. A versão digital fica disponível no aplicativo três dias após a impressão.

A validade varia conforme a idade do titular: cinco anos para crianças de até 12 anos incompletos; dez anos para pessoas de 12 a 60 anos incompletos; e prazo indeterminado para quem tem mais de 60 anos.