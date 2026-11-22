LUTO
Homem morre após passar mal enquanto jogava futebol
Caso aconteceu no bairro de Brotas na manhã deste domingo, 22
Um homem de 59 anos morreu na manhã deste domingo, 22, após passar mal durante uma partida de futebol amador no bairro de Brotas, em Salvador.
A vítima foi identificada como Roswilson Pereira Costa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro ao homem no local do jogo, mas ele não resistiu.
A causa da morte não foi detalhada. Após o atendimento, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).
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Nas redes sociais, amigos e familiares divulgaram que o sepultamento acontecerá nesta segunda-feira (23), no Cemitério Campo Santo.
"Hoje, nos despedimos do nosso irmão, amigo e diretor Roswilson Costa. Estamos dilacerados. O Baba de Ernane jamais será o mesmo. Vai com Deus, irmão", diz o comunicado.
"Que notícia triste, pessoa super alta astral, trabalhamos juntos. Com certeza está num lugar bom pela pessoa que era. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Descansa em paz", lamentou um amigo.