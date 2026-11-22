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Um homem de 59 anos morreu na manhã deste domingo, 22, após passar mal durante uma partida de futebol amador no bairro de Brotas, em Salvador.

A vítima foi identificada como Roswilson Pereira Costa. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro ao homem no local do jogo, mas ele não resistiu.

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A causa da morte não foi detalhada. Após o atendimento, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Nas redes sociais, amigos e familiares divulgaram que o sepultamento acontecerá nesta segunda-feira (23), no Cemitério Campo Santo.

"Hoje, nos despedimos do nosso irmão, amigo e diretor Roswilson Costa. Estamos dilacerados. O Baba de Ernane jamais será o mesmo. Vai com Deus, irmão", diz o comunicado.

"Que notícia triste, pessoa super alta astral, trabalhamos juntos. Com certeza está num lugar bom pela pessoa que era. Meus sentimentos aos familiares e amigos. Descansa em paz", lamentou um amigo.

