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Arena Salvador terá arquibancada elétrica com mais de 2 mil assentos

Solução será a mesma utilizada da Arena Carioca nos Jogos Rio 2016

Edvaldo Sales
Por
Estrutura poderá ser recolhida para liberar a área central
Estrutura poderá ser recolhida para liberar a área central - Foto: Divulgação

A Arena Salvador, no Complexo Multiuso da Boca do Rio, localizado na Avenida Otávio Mangabeira, vai ter uma arquibancada retrátil com acionamento elétrico e 2.196 assentos.

A estrutura poderá ser recolhida para liberar a área central ou aberta para receber o público, permitindo adaptar o espaço a diferentes eventos e atividades.

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A Recoma, maior empresa de infraestrutura esportiva da América Latina, será a responsável pela montagem e instalação da estrutura.

Arena Salvador
Arena Salvador - Foto: Divulgação

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Ampliação das possibilidades de uso do Complexo

O projeto inclui 26 lugares destinados a pessoas com obesidade, além dos assentos comuns e equipamentos de segurança. A obra já está em execução, com entrega prevista para fevereiro de 2027.

Segundo Sergio Schildt, presidente da Recoma, disse que “a nova estrutura vai ampliar as possibilidades de uso do Complexo, trazendo mais versatilidade e eficiência ao gestor”.

“Nosso compromisso é entregar uma solução de excelência, segura, confortável e adequada às necessidades do local”, ressaltou.

A solução tem como referência a experiência da Recoma na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro, que foi instalada para os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. A arquibancada tem 4.400 assentos e é apresentada pela empresa como a maior retrátil da América Latina.

O equipamento segue em uso em grandes eventos, contribuindo para a adaptação do espaço a diferentes programações.

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