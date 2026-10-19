João de Mello Leitão celebra ampliação da educação na Arena A TARDE

O presidente do Grupo A TARDE, João de Mello Leitão celebrou a realização do Aulão Prepara Enem, no Arena A TARDE, nesta segunda-feira, 19, e destacou o orgulho que é fomentar a educação no espaço de eventos.

“Hoje a nossa Arena A TARDE está recebendo um evento importante, que tem um cunho até mais relevante do que qualquer parte de entretenimento. É um motivo de orgulho porque o equipamento da nossa arena está sendo utilizado para o aulão, e o Grupo A TARDE, de alguma forma, está contribuindo para fomentar a educação, que é um instrumento de mudança para a nossa sociedade. Diante de tudo que a gente vem vivendo, é um motivo de orgulho”, disse o presidente

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O evento reuniu 2,3 mil estudantes da rede estadual de ensino para revisar temáticas estratégicas para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a serem realizadas nos dias 8 e 15 de novembro. Foram ministradas aulas de matemática, ciência humanas, da natureza e linguagens e redação, das 13h30 até 17h30, na Arena A TARDE.

João ainda aproveitou para destacar os avanços do Grupo A TARDE na área de educação. Desde 1996, o jornal mantém vivo o legado do A TARDE Educação, programa institucional que fortalece a leitura, a escrita e a cidadania nas escolas da rede pública.

“Acho que o A TARDE, mais uma vez, cumpre sua missão de contribuir para a educação, de ajudar o jovem a ter uma oportunidade de se desenvolver. Então, hoje o Grupo também agradece ao Estado da Bahia, a Secretaria de Educação, por estar participando desse momento aqui e contribuindo um pouquinho para a educação do Estado da Bahia”, completou o presidente.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No segundo, serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. O início das provas está previsto para às 13h30.

Para realizar o exame, os candidatos devem levar:

- Documento oficial de identificação com foto;

- Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

- Água e alimentos, caso desejem consumi-los durante a prova.

Enem mobiliza mais de 437 mil candidatos na Bahia

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a Bahia registrou 437,1 mil inscritos no Enem 2026. Desse total, 339,3 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 97,9 mil pagaram para participar do exame. Em todo o Brasil, foram registrados mais de 5 milhões de inscritos, dos quais 3,4 milhões tiveram isenção e 1,6 milhão pagaram a taxa.

O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas para concorrer a vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de atenderem aos critérios de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O resultado também pode ser aproveitado em processos seletivos próprios de instituições de ensino superior e em convênios com universidades portuguesas.