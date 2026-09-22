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Avenida ACM ganha microfloresta com 3,6 mil árvores de 24 espécies

A vegetação foi plantada em uma área de 5 mil metros quadrados

Luiza Nascimento
Por
Microfloresta da ACM
Microfloresta da ACM - Foto: Foto: Otávio Santos / Secom PMS

Uma das áreas de maior fluxo de veículos da cidade, a Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, ganhou uma microfloresta com 3,6 mil árvores de 24 espécies nesta segunda-feira, 21. A vegetação foi plantada em uma área de 5 mil metros quadrados, situada entre os viadutos José Linhares e Raul Seixas, no canteiro central.

O intuito do núcleo florestal urbano é gerar diversos benefícios, principalmente a melhoria do microclima e a contribuição para o escoamento da água da chuva. Há mudas de diferentes espécies como:

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  • Pau-brasil;
  • pau-ferro;
  • pata-de-vaca;
  • aroeira-pimenteira;
  • sibipiruna;
  • ingá;
  • quaresmeira;
  • manacá-da-serra;
  • jacarandá;
  • ipê-branco;
  • acácia;
  • pau-ferro;
  • aldrago;
  • canafístula;
  • ipê-rosa;
  • ipê-roxo;
  • oiti;
  • ipê-amarelo;
  • orelha-de-elefante;
  • guaimbê;
  • cajueiro;
  • jabuticabeira;
  • araçazeiro.

"Trará muitos benefícios para a região, a exemplo do sombreamento, da redução da temperatura e de melhorias para a qualidade do ar e do microclima, da atração da fauna, além da ajuda no escoamento da água, evitando os alagamentos”, ressaltou Ivan Euler, titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-Estar e Proteção Animal (Secis).

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Região também ganhará novo sistema de iluminação

De acordo com a Prefeitura de Salvador, a área também ganhará um novo sistema de iluminação, com a implantação de postes e luminárias na área. O intuito é diminuir a emissão dos gases.

Em junho, Salvador ganhou a primeira microfloresta da cidade, entre as avenidas Gal Costa e Jayme Figura, com 1.063 mil mudas de árvores nativas em uma área de aproximadamente mil metros quadrados.

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Avenida ACM microfloresta Salvador

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