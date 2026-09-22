Avenida ACM ganha microfloresta com 3,6 mil árvores de 24 espécies

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Uma das áreas de maior fluxo de veículos da cidade, a Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), em Salvador, ganhou uma microfloresta com 3,6 mil árvores de 24 espécies nesta segunda-feira, 21. A vegetação foi plantada em uma área de 5 mil metros quadrados, situada entre os viadutos José Linhares e Raul Seixas, no canteiro central.

O intuito do núcleo florestal urbano é gerar diversos benefícios, principalmente a melhoria do microclima e a contribuição para o escoamento da água da chuva. Há mudas de diferentes espécies como:

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Pau-brasil;

pau-ferro;

pata-de-vaca;

aroeira-pimenteira;

sibipiruna;

ingá;

quaresmeira;

manacá-da-serra;

jacarandá;

ipê-branco;

acácia;

pau-ferro;

aldrago;

canafístula;

ipê-rosa;

ipê-roxo;

oiti;

ipê-amarelo;

orelha-de-elefante;

guaimbê;

cajueiro;

jabuticabeira;

araçazeiro.

"Trará muitos benefícios para a região, a exemplo do sombreamento, da redução da temperatura e de melhorias para a qualidade do ar e do microclima, da atração da fauna, além da ajuda no escoamento da água, evitando os alagamentos”, ressaltou Ivan Euler, titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Bem-Estar e Proteção Animal (Secis).

Região também ganhará novo sistema de iluminação

De acordo com a Prefeitura de Salvador, a área também ganhará um novo sistema de iluminação, com a implantação de postes e luminárias na área. O intuito é diminuir a emissão dos gases.

Em junho, Salvador ganhou a primeira microfloresta da cidade, entre as avenidas Gal Costa e Jayme Figura, com 1.063 mil mudas de árvores nativas em uma área de aproximadamente mil metros quadrados.