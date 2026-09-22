Nove bairros de Salvador ficam sem energia nesta terça (22/09)

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Trechos de nove bairros de Salvador vão enfrentar uma suspensão programada no fornecimento de energia nesta terça-feira, 22. As regiões serão afetadas entre 9h e 16h.

Nesta fase, entram na lista Caminho das Árvores, Pituba, Pituaçu, Boca do Rio, Candeal, Engenho Velho de Brotas, Itapuã, Paripe e Rio Vermelho.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira bairros afetados:

Caminho das Árvores

Endereços afetados: Rua Frederico Simões, 370.

Horário: das 10h às 15h

Endereços afetados: Avenida Paulo VI, 2692; Rua Saturnino Segura, 85; Rua Saturnino Segura, 82.

Horário: das 10h às 16h

Pituba

Endereços afetados: Avenida Paulo VI, 474; Avenida Paulo VI, 486; Avenida Paulo VI, 462; Avenida Paulo VI, 538; Avenida Paulo VI, 498; Avenida Paulo VI, 18; Rua Rubem Berta, 339; Avenida Paulo VI, 450; Avenida Paulo VI, 438; Avenida Paulo VI, 10401; Rua Rubem Berta, 411.

Horário: das 10h às 16h

Pituaçu

Endereços afetados: Rua Brasília Lemos, 14.

Horário: das 10h às 15h

Boca do Rio

Endereços afetados: Rua Orlando Moscoso, 2; Rua Orlando Moscoso, 3; Rua Orlando Moscoso, 16; Rua Orlando Moscoso, 50; Rua Orlando Moscoso, 17; Rua Orlando Moscoso, 59; Rua Orlando Moscoso, 166; Rua Orlando Moscoso, 105; Rua Orlando Moscoso, 112; Avenida Octávio Mangabeira, 1246; Rua Orlando Moscoso, 160; Rua Orlando Moscoso, 23; Rua Orlando Moscoso, 9; Rua Orlando Moscoso, 179; Rua Orlando Moscoso, 94; Rua Orlando Moscoso, 48; Rua Orlando Moscoso, 26; Rua Orlando Moscoso, 164; Rua Orlando Moscoso, 34; Rua Orlando Moscoso, 9997; Rua Orlando Moscoso, 8; Rua Orlando Moscoso, 151; Rua Orlando Moscoso, 141; Rua Orlando Moscoso, 38; Travessa 2 Dom Eugênio Sales, 93; Rua Orlando Moscoso, 87; Rua Orlando Moscoso, 72; Rua Orlando Moscoso, 5; Avenida Octávio Mangabeira, 1242; Rua Orlando Moscoso, 19; Rua Orlando Moscoso, 52; Rua Orlando Moscoso, 145; Rua Orlando Moscoso, 13; Rua Orlando Moscoso, 184; Rua Orlando Moscoso, 196; Rua Orlando Moscoso, 20; Rua Orlando Moscoso, 111; Rua Orlando Moscoso, 208; Rua Orlando Moscoso, 218; Rua Orlando Moscoso, 85; Rua Orlando Moscoso, 21.

Horário: das 10h às 15h

Candeal

Endereços afetados: Alameda dos Jasmins, 110.

Horário: das 10h às 16h

Engenho Velho de Brotas

Endereços afetados: Rua Almirante Alves Câmara, 967; Rua Padre Luiz Filgueiras, 967; Vila Jacy, 71; Travessa Almirante Alves Câmara, 223; Rua Almirante Alves Câmara, 978; Travessa 25 de Dezembro, 9999.

Horário: das 10h às 16h

Itapuã

Endereços afetados: Travessa 1º 7 de Setembro, 2.

Horário: das 9h às 12h

Paripe

Endereços afetados: Rua São Cristóvão, 770.

Horário: das 10h às 16h

Rio Vermelho