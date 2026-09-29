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VAGAS DE EMPREGO

Banco de Talentos da Apae conecta PcDs a vagas de empregos

Projeto reúne perfis de pessoas com deficiência intelectual e múltipla

Franciely Gomes
Por
Marcus Vinicius atuando como Jovem Aprendiz no TRT
Marcus Vinicius atuando como Jovem Aprendiz no TRT - Foto: Divulgação | Apae de Salvador

A Apae de Salvador criou uma iniciativa para inserir pessoas com deficiência intelectual e múltipla no mercado de trabalho. Chamado de Banco de Talentos da Apae, o projeto reúne perfis de PcDs, a fim de aproximá-los de processos seletivos e vagas compatíveis.

A iniciativa visa identificar habilidades, experiências e interesses profissionais dos candidatos, através de uma avaliação realizada pela equipe da instituição. Os profissionais passam a integrar o banco e podem ser encaminhados para processos seletivos de empresas parceiras, de acordo com as oportunidades disponíveis.

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“O Banco de Talentos nos permite conhecer as potencialidades de cada pessoa e aproximá-la de oportunidades compatíveis com o seu perfil. O trabalho é uma importante ferramenta para ampliar a autonomia, a participação social e a inclusão das pessoas com deficiência”, afirma Jaqueline Braz, coordenadora de Assistência Social da Apae de Salvador.

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A Apae Salvador também cuida da preparação dos candidatos antes das entrevistas e do relacionamento direto com as empresas, garantindo que haja a devida inclusão no ambiente de trabalho.

Como se cadastrar?

Os candidatos interessados em fazer parte do Banco de Talentos devem agendar uma avaliação na Apae através do número do WhatsApp (71) 98793-0416.

Durante o atendimento, é necessário apresentar algumas documentações, dentre elas: identidade e CPF; comprovante de residência; laudo do relatório médico da deficiência intelectual e/ou múltipla.

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emprego Inclusão

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