Teleférico de Salvador: licitação para a obra será lançada em outubro

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), disse nesta terça-feira, 29, que a licitação para a construção do teleférico da capital baiana deve ser lançada no mês de outubro.

A declaração foi feita pelo gestor durante a entrega do novo Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Infantojuvenil, Mané Dendê, no Subúrbio da cidade. O espaço recebeu o investimento de R$ 4 milhões.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Outras licitações já adiantadas

Segundo Bruno, a empresa que vai realizar parte social já está em fase de contratação. "A gente vai precisar desapropriar pequenas áreas e explicar à população que vai passar um teleférico à altura, acima das residências", disse.

"Então, essa equipe social precisa ser contratada. Temos também a empresa gerenciadora de projetos. Um projeto dessa magnitude sempre contrata uma gerenciadora. Essa licitação já foi lançada semana passada", completou Bruno Reis.

E o teleférico em si?

Sobre o equipamento em questão, Bruno informou que o projeto já está pronto e que falta apenas o orçamento final para lançar a licitação da intervenção.

"A nossa expectativa é, no mês de outubro, lançar a licitação da obra. Essas licitações levam em média 60 a 70 dias. Então, nossa expectativa é ainda até o final do ano dar a ordem de serviço para o início da obra do teleférico", contou.

Benefícios do teleférico

Ainda conforme o chefe do Executivo municipal, o teleférico vai sair próximo ao terminal da Terezinha, com uma estação. Haverá uma outra estação, na região da Suburbana, perto da garagem de uma empresa de ônibus.

Na sequência, vai passar por cima do Parque São Bartolomeu e chegar em Pirajá, com mais uma estação. O último ponto será em Campinas de Piarjá, onde o teleférico fará uma integração com o metrô e VLT.

"Então, quem mora aqui nessa parte alta do Subúrbio, se quiser ir para a Cidade Baixa, por exemplo, vai pegar o VLT. Se quiser ir para outras regiões da cidade, chegando lá no metrô, pode pegar o metrô ou pode pegar o ônibus em qualquer uma das estações onde desce o teleférico e ir para o destino desejado da cidade", finalizou.