Prefeitura abre licitação e avança com Teleférico do Subúrbio

A Prefeitura de Salvador divulgou a abertura de uma licitação para dar início às obras do Teleférico do Subúrbio. A disputa prevê a contratação para os serviços de “assessoria ao planejamento, programação e análises dos projetos das obras”. A companhia contratada será responsável pelos serviços na linha 1 do empreendimento, que terá trajeto entre Campinas de Pirajá e Praia Grande.

De acordo com publicação do Diário Oficial do Município (DOM) deste sábado, 19, a licitação que será aberta pela Prefeitura é de modelo internacional, ou seja, permite a participação de empresas estrangeiras com representação no Brasil e a cotação de preços em moeda estrangeira ou a execução do contrato fora do país. A concorrência será aberta às 10h do dia 19 de novembro deste ano

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O edital do processo foi consultado pelo portal A TARDE e, de acordo com as informações, o valor máximo previsto para o contrato é de R$ 20.164.321,42 (R$ 20,1 milhões) com um prazo de execução do serviço de 46 meses contados a partir da assinatura da ordem de serviço para a construção do teleférico.

Supervisão

A empresa vencedora da licitação terá que realizar a supervisão técnica do sistema de transporte, além de realizar a assessoria nas obras de construção, no comissionamento e apoio à operação assistida do sistema, entre outras atribuições. A Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop) alegou que a contratação é essencial devido à magnitude da construção.

“O empreendimento apresenta porte e complexidade singulares para a SUCOP, o que implica na necessidade de contratação de serviços de assessoria técnica, pois além destas características e da sua importância, impõem-se as necessidades de analisar e aprovar os projetos básicos e executivos”, disse a Sucop.

Trecho 1

A implantação do trecho 1 do Teleférico prevê um percurso de 4,30 km e construção de quatro estações. A intenção é promover melhorias significativas no sistema de transporte coletivo da região do Subúrbio de Salvador. As obras do modal também incluem:

Requalificação de vias existentes no entorno das Estações;

Construção de nova via para acesso à Estação Campinas de Pirajá;

Construção da infraestrutura e montagem das torres do Sistema;

Implantação da linha, lançamento dos cabos e instalação dos equipamentos eletromecânicos do Teleférico, incluindo sistemas de tração, motriz, controle, automação e segurança;

Obras de microdrenagem;

Obras de fundações e contenções;

Urbanização (inclusive paisagismo);

Sinalização viária no entorno das Estações;

iluminação pública no entorno das Estações;

Remanejamento de infraestruturas e interferências existentes.

Projeção do trajeto do trecho 1 - Foto: Reprodução

Grandes demandas

O secretário municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, aponta que o sistema foi pensado justamente para atender uma região marcada por grandes desníveis.

“Com isso, a gente liga dois corredores importantes do transporte da cidade, que são a Avenida Suburbana e a BR-324, a dois modais de alta capacidade. Além disso, essa ligação permite integrar uma região com desnível topográfico muito elevado, o que dificulta o acesso às demais regiões da cidade", diz o secretário.

De acordo com a Semob, a Prefeitura tem trabalhado na licitação da parte eletromecânica do sistema. Os ajustes finais do projeto eletromecânico estão sendo realizados por uma empresa especializada.