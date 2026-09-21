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NOVO MODAL

Prefeitura abre licitação e avança com Teleférico do Subúrbio

Gestão de Salvador publicou aviso de licitação para os serviços de assessoria das obras

Leo Almeida
Por
Imagem do projeto de Teleférico
Imagem do projeto de Teleférico - Foto: Divulgação | FMLF

A Prefeitura de Salvador divulgou a abertura de uma licitação para dar início às obras do Teleférico do Subúrbio. A disputa prevê a contratação para os serviços de “assessoria ao planejamento, programação e análises dos projetos das obras”. A companhia contratada será responsável pelos serviços na linha 1 do empreendimento, que terá trajeto entre Campinas de Pirajá e Praia Grande.

De acordo com publicação do Diário Oficial do Município (DOM) deste sábado, 19, a licitação que será aberta pela Prefeitura é de modelo internacional, ou seja, permite a participação de empresas estrangeiras com representação no Brasil e a cotação de preços em moeda estrangeira ou a execução do contrato fora do país. A concorrência será aberta às 10h do dia 19 de novembro deste ano

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O edital do processo foi consultado pelo portal A TARDE e, de acordo com as informações, o valor máximo previsto para o contrato é de R$ 20.164.321,42 (R$ 20,1 milhões) com um prazo de execução do serviço de 46 meses contados a partir da assinatura da ordem de serviço para a construção do teleférico.

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Supervisão

A empresa vencedora da licitação terá que realizar a supervisão técnica do sistema de transporte, além de realizar a assessoria nas obras de construção, no comissionamento e apoio à operação assistida do sistema, entre outras atribuições. A Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop) alegou que a contratação é essencial devido à magnitude da construção.

“O empreendimento apresenta porte e complexidade singulares para a SUCOP, o que implica na necessidade de contratação de serviços de assessoria técnica, pois além destas características e da sua importância, impõem-se as necessidades de analisar e aprovar os projetos básicos e executivos”, disse a Sucop.

Trecho 1

A implantação do trecho 1 do Teleférico prevê um percurso de 4,30 km e construção de quatro estações. A intenção é promover melhorias significativas no sistema de transporte coletivo da região do Subúrbio de Salvador. As obras do modal também incluem:

  • Requalificação de vias existentes no entorno das Estações;
  • Construção de nova via para acesso à Estação Campinas de Pirajá;
  • Construção da infraestrutura e montagem das torres do Sistema;
  • Implantação da linha, lançamento dos cabos e instalação dos equipamentos eletromecânicos do Teleférico, incluindo sistemas de tração, motriz, controle, automação e segurança;
  • Obras de microdrenagem;
  • Obras de fundações e contenções;
  • Urbanização (inclusive paisagismo);
  • Sinalização viária no entorno das Estações;
  • iluminação pública no entorno das Estações;
  • Remanejamento de infraestruturas e interferências existentes.
Projeção do trajeto do trecho 1
Projeção do trajeto do trecho 1 - Foto: Reprodução

Grandes demandas

O secretário municipal de Mobilidade (Semob), Pablo Souza, aponta que o sistema foi pensado justamente para atender uma região marcada por grandes desníveis.

“Com isso, a gente liga dois corredores importantes do transporte da cidade, que são a Avenida Suburbana e a BR-324, a dois modais de alta capacidade. Além disso, essa ligação permite integrar uma região com desnível topográfico muito elevado, o que dificulta o acesso às demais regiões da cidade", diz o secretário.

De acordo com a Semob, a Prefeitura tem trabalhado na licitação da parte eletromecânica do sistema. Os ajustes finais do projeto eletromecânico estão sendo realizados por uma empresa especializada.

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prefeitura de salvador Teleférico do Subúrbio

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