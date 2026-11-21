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Moradores e turistas devem evitar banho de mar e atividades de pesca em um trecho do litoral de Salvador na próxima terça-feira, 24.

O alerta foi emitido pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) e abrange as praias entre Amaralina e o Farol da Barra, devido à interrupção temporária do bombeamento de esgoto para o emissário submarino do Rio Vermelho.

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A paralisação está relacionada a uma intervenção na Estação de Condicionamento Prévio (ECP) do Lucaia, localizada no Rio Vermelho. Segundo a empresa, o serviço permitirá a instalação de novos equipamentos para melhorar o funcionamento do sistema de esgotamento sanitário da capital baiana.

De acordo com comunicado divulgado pelo Metro1, os trabalhos começam ao meio-dia de terça-feira, com interrupção da estação prevista para as 14h. A conclusão da intervenção está programada para as 4h de quarta-feira, 25.

Até quando evitar o banho de mar em Salvador?

A recomendação de evitar o contato com a água poderá se estender até as 4h de quinta-feira, 26, caso o funcionamento da estação seja retomado no horário previsto.

A Embasa informou que fará o monitoramento da qualidade da água e comunicará os resultados aos órgãos competentes, entre eles o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

A empresa também afirmou que adotará medidas de controle ambiental antes, durante e depois da intervenção. Até o momento, não foi divulgada uma previsão independente para a liberação do banho de mar, que dependerá das condições verificadas no monitoramento.

O que acontece com o esgoto durante a manutenção?



A Estação de Condicionamento Prévio é responsável por retirar resíduos sólidos do esgoto antes de o efluente seguir para o emissário submarino do Rio Vermelho.

A estrutura conduz o material tratado a aproximadamente 2,3 quilômetros da costa. Entretanto, o comunicado não esclarece qual será a destinação do esgoto durante o período de interrupção do bombeamento.

A situação exige atenção porque uma manutenção semelhante, realizada em outubro de 2023, provocou o lançamento de esgoto no mar nas proximidades do antigo Mercado do Peixe, no Rio Vermelho.

Na ocasião, a água apresentou coloração escura e pescadores relataram prejuízos. O episódio também motivou cobranças de esclarecimentos à Embasa na Câmara Municipal de Salvador.

Quais praias devem ser evitadas?

O alerta contempla o trecho entre Amaralina e o Farol da Barra. Durante o período indicado, a orientação é evitar entrar no mar, pescar ou manter qualquer contato com a água nessas localidades.

A recomendação vale para moradores, frequentadores e turistas que pretendem aproveitar o litoral da capital baiana na terça-feira, 24, e no período de possível extensão do alerta.