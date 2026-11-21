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Depois de uma semana marcada pelas chuvas, Salvador deve voltar a registrar sol e temperaturas de até 34°C neste fim de semana, sábado, 21, e domingo, 22. A previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal) indica predomínio de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas.

A mudança nas condições climáticas ocorre devido à atuação de uma massa de ar quente e seco, que favorece o tempo firme na capital baiana.

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Confira a previsão para o fim de semana

Sábado (21)

Temperatura mínima: 23°C

Temperatura máxima: 34°C

Probabilidade de chuva: 30%

Ventos moderados de até 28 km/h

Domingo (22)

Temperatura mínima: 24°C

Temperatura máxima: 34°C

Probabilidade de chuva: 30%

Ventos de até 30 km/h

Alerta para radiação solar extrema

Apesar da melhora no tempo, a Codesal chama atenção para os índices de radiação ultravioleta (UV), que devem atingir 11 ou mais nos dois dias, nível considerado extremo.

Diante do risco, a orientação é evitar a exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de maior intensidade, além de utilizar protetor solar e reforçar a hidratação.

Temperaturas já passam dos 32°C

Na sexta-feira (20), os termômetros chegaram a 32,3°C na estação Coutos – Escolab. A menor temperatura registrada foi de 23,7°C, na estação Barro Duro – Fundac.

Segundo o balanço divulgado pela Codesal às 10h13, a maior rajada de vento atingiu 28,1 km/h, na estação Praia do Flamengo – Parque das Dunas.