PREVISÃO
Virada no tempo: Salvador terá calor intenso após dias de chuva
Mudança nas condições climáticas ocorre devido à atuação de uma massa de ar quente e seco
Depois de uma semana marcada pelas chuvas, Salvador deve voltar a registrar sol e temperaturas de até 34°C neste fim de semana, sábado, 21, e domingo, 22. A previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal) indica predomínio de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas fracas e isoladas.
A mudança nas condições climáticas ocorre devido à atuação de uma massa de ar quente e seco, que favorece o tempo firme na capital baiana.
Confira a previsão para o fim de semana
Sábado (21)
- Temperatura mínima: 23°C
- Temperatura máxima: 34°C
- Probabilidade de chuva: 30%
- Ventos moderados de até 28 km/h
Domingo (22)
- Temperatura mínima: 24°C
- Temperatura máxima: 34°C
- Probabilidade de chuva: 30%
- Ventos de até 30 km/h
Alerta para radiação solar extrema
Apesar da melhora no tempo, a Codesal chama atenção para os índices de radiação ultravioleta (UV), que devem atingir 11 ou mais nos dois dias, nível considerado extremo.
Diante do risco, a orientação é evitar a exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários de maior intensidade, além de utilizar protetor solar e reforçar a hidratação.
Leia Também:
Temperaturas já passam dos 32°C
Na sexta-feira (20), os termômetros chegaram a 32,3°C na estação Coutos – Escolab. A menor temperatura registrada foi de 23,7°C, na estação Barro Duro – Fundac.
Segundo o balanço divulgado pela Codesal às 10h13, a maior rajada de vento atingiu 28,1 km/h, na estação Praia do Flamengo – Parque das Dunas.