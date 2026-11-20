Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Os passageiros que utilizam o BRT de Salvador precisarão ficar atentos a uma mudança no transporte público neste domingo, 22. A linha B6 terá o itinerário temporariamente alterado entre 5h e 10h por causa da realização de duas corridas de rua na capital baiana.

Durante o período, os ônibus circularão somente até o ponto do Jardim dos Namorados, no Costa Azul, onde farão o retorno nas proximidades do McDonald's.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quando o itinerário do BRT será normalizado?

A mudança afetará a operação da linha B6, que terá o trajeto completo até Patamares restabelecido a partir das 10h.

As alterações foram motivadas pela realização dos eventos Corre Fofo e Corrida Mateus, que acontecem na cidade neste domingo.

Equipes de fiscalização acompanharão a operação para orientar os passageiros durante o período de mudança e auxiliar na normalização do serviço.

A recomendação é que os usuários considerem o horário da alteração ao programar seus deslocamentos, especialmente aqueles que utilizam a linha B6 nas primeiras horas da manhã.