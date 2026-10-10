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SALVADOR

Vídeo: base do Samu pega fogo em Salvador; seis ambulâncias são atingidas

Imóvel abriga a Central de Regulação Médica das Urgências

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi atingida por um incêndio em Salvador
Uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi atingida por um incêndio em Salvador - Foto: - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi atingida por um incêndio no início da tarde deste sábado, 10, no Largo do Tamarineiro, em Salvador. Até o momento, seis ambulâncias foram atingidas pelo fogo, segundo informações preliminares.

Segundo relatos de testemunhas, uma mulher teria ateado fogo embaixo de uma árvore, e as chamas acabaram se espalhando.

O portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para obter mais detalhes sobre a ocorrência, mas não havia recebido retorno até a publicação desta matéria.

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Causa do incêndio ainda é desconhecida

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que provocou o incêndio ou sobre a existência de pessoas feridas.

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De acordo com informações preliminares, o imóvel abriga a Central de Regulação Médica das Urgências e uma base descentralizada do Samu na capital baiana.

O caso segue sem esclarecimentos oficiais sobre as circunstâncias do fogo.

Confira o vídeo:

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Corpo de Bombeiro Salvador

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