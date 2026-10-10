Vídeo: base do Samu pega fogo em Salvador; seis ambulâncias são atingidas

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Uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi atingida por um incêndio no início da tarde deste sábado, 10, no Largo do Tamarineiro, em Salvador. Até o momento, seis ambulâncias foram atingidas pelo fogo, segundo informações preliminares.



Segundo relatos de testemunhas, uma mulher teria ateado fogo embaixo de uma árvore, e as chamas acabaram se espalhando.



O portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para obter mais detalhes sobre a ocorrência, mas não havia recebido retorno até a publicação desta matéria.





Causa do incêndio ainda é desconhecida

Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que provocou o incêndio ou sobre a existência de pessoas feridas.

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De acordo com informações preliminares, o imóvel abriga a Central de Regulação Médica das Urgências e uma base descentralizada do Samu na capital baiana.



O caso segue sem esclarecimentos oficiais sobre as circunstâncias do fogo.



Confira o vídeo: