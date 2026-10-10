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Fila do Ferry-Boat tem espera de mais de 4 horas em Salvador durante feriadão

Fluxo previsto é de 99 mil pessoas e 17 mil veículos durante o período

Victoria Isabel
Por
Sistema Ferry-Boat
Sistema Ferry-Boat - Foto: Divulgação | Internacional Travessias

O Ferry-Boat registra espera superior a quatro horas para embarque de veículos no Terminal de São Joaquim, em Salvador, neste sábado, 10, durante o feriadão. De acordo com o Filômetro do sistema, a fila é considerada “muito intensa” na capital baiana.

Já no sentido inverso, para quem desembarca ou sai de Itaparica pelo Terminal de Bom Despacho, o cenário é bem mais tranquilo. A movimentação no local é considerada de "pouca fila", com tempo médio de espera entre 60 e 90 minutos.

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Operação especial de feriado

O grande fluxo na capital baiana faz parte da operação especial montada pela Internacional Travessias Salvador (ITS) para o feriadão de Nossa Senhora Aparecida, que segue até a próxima terça-feira, 13.

A concessionária prevê transportar cerca de 99 mil pessoas e 17 mil veículos durante o período. Para atender à demanda, estão em operação as embarcações Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares.

O ferry-boat Rio Paraguaçu aguarda conclusão de vistoria técnica para também reforçar as viagens.

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Recomendações aos motoristas

Consulte o Filômetro: Antes de sair de casa, consulte a situação das filas em tempo real no site da concessionária (internacionaltravessias.com.br/filometro).

Estrutura nos terminais: A ITS disponibilizou auxiliares de tráfego para organização das filas e instalou banheiros químicos extras nas áreas externas de ambos os terminais.

Atendimento prioritário: O embarque prioritário segue a lei, com reserva de 10% da capacidade por embarcação. Idosos com mais de 80 anos têm preferência sobre as demais prioridades.

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feriadão ferry boat Salvador

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