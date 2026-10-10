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Linhas da Estação Lapa retornam ao subsolo após obras de recuperação

Atendimento será normalizado a partir deste sábado, 10

Alice Paulilo
Por
As linhas da Estação Lapa que estavam operando temporariamente no térreo, retornam ao subsolo
As linhas da Estação Lapa que estavam operando temporariamente no térreo, retornam ao subsolo - Foto: Divulgação Semob

As linhas da Estação Lapa que estavam operando temporariamente nas plataformas A e C, no térreo, retornam ao subsolo a partir deste sábado, 10. Com isso, as dez linhas da plataforma G terão seu atendimento normalizado.

A redistribuição foi necessária para permitir a execução das obras de recuperação do piso da área subterrânea. Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e das concessionárias estarão no local para orientar os passageiros durante a retomada da operação no subsolo.

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Confira as linhas que retornam à Plataforma G

  • 0708 - Nordeste;
  • 0417 - IAPI;
  • 0420 - Pau Miúdo;
  • 0403 - Caixa D’Água;
  • 0224 - Uruguai;
  • 0720 - Vila Rui Barbosa;
  • 0216 - Ribeira;
  • 0208 - Massaranduba;
  • 0122 - Barroquinha;
  • 0332 - Fazenda Grande;
  • 0152 - Garcia/Barbalho.

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A recuperação do piso da área subterrânea da Estação da Lapa, executadas pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), segue em etapas para permitir a execução dos serviços sem a interrupção do atendimento aos usuários do transporte público.

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estação lapa Salvador

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