Linhas da Estação Lapa retornam ao subsolo após obras de recuperação

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As linhas da Estação Lapa que estavam operando temporariamente nas plataformas A e C, no térreo, retornam ao subsolo a partir deste sábado, 10. Com isso, as dez linhas da plataforma G terão seu atendimento normalizado.

A redistribuição foi necessária para permitir a execução das obras de recuperação do piso da área subterrânea. Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e das concessionárias estarão no local para orientar os passageiros durante a retomada da operação no subsolo.

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Confira as linhas que retornam à Plataforma G

0708 - Nordeste;

- Nordeste; 0417 - IAPI;

- IAPI; 0420 - Pau Miúdo;

- Pau Miúdo; 0403 - Caixa D’Água;

- Caixa D’Água; 0224 - Uruguai;

- Uruguai; 0720 - Vila Rui Barbosa;

- Vila Rui Barbosa; 0216 - Ribeira;

- Ribeira; 0208 - Massaranduba;

- Massaranduba; 0122 - Barroquinha;

- Barroquinha; 0332 - Fazenda Grande;

- Fazenda Grande; 0152 - Garcia/Barbalho.

A recuperação do piso da área subterrânea da Estação da Lapa, executadas pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), segue em etapas para permitir a execução dos serviços sem a interrupção do atendimento aos usuários do transporte público.