SALVADOR
Linhas da Estação Lapa retornam ao subsolo após obras de recuperação
Atendimento será normalizado a partir deste sábado, 10
As linhas da Estação Lapa que estavam operando temporariamente nas plataformas A e C, no térreo, retornam ao subsolo a partir deste sábado, 10. Com isso, as dez linhas da plataforma G terão seu atendimento normalizado.
A redistribuição foi necessária para permitir a execução das obras de recuperação do piso da área subterrânea. Agentes da Secretaria de Mobilidade (Semob) e das concessionárias estarão no local para orientar os passageiros durante a retomada da operação no subsolo.
Confira as linhas que retornam à Plataforma G
- 0708 - Nordeste;
- 0417 - IAPI;
- 0420 - Pau Miúdo;
- 0403 - Caixa D’Água;
- 0224 - Uruguai;
- 0720 - Vila Rui Barbosa;
- 0216 - Ribeira;
- 0208 - Massaranduba;
- 0122 - Barroquinha;
- 0332 - Fazenda Grande;
- 0152 - Garcia/Barbalho.
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A recuperação do piso da área subterrânea da Estação da Lapa, executadas pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), segue em etapas para permitir a execução dos serviços sem a interrupção do atendimento aos usuários do transporte público.