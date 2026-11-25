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Aproximadamente 14 km de congestionamento foram regitrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta quarta-feira, 25, após a interdição total de um trecho da BR-324, em Salvador. O bloquei foi realizado devido a queda de um cabo de alta tensão sobre a pista.

Segundo a corporação, a ocorrência aconteceu às 16h, no km 611, próximo a Águas Claras/Pirajá, no sentido Feira de Santana.

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O portal A TARDE entrou em contato com a Neoenergia Coelba, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no estado, para obter mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.

Segundo a PRF, não há previsão para liberação da via. Até o momento, não há informações sobre feridos ou impactos no trânsito da região.

Rotas alternativas

Para aqueles que seguiriam para Feira de Santana, Camaçari ou Simões Filho, a PRF costuma indicar desvios pelas BA-522, BA-524, BA-535 (Via Parafuso) e BA-526 (Via Metropolitana) para escapar do congestionamento.